Tekst i foto: RCK VIRTUS

Nastavnici iz osječkihsudjelovali su u povodu obilježavanja, 22. travnja 2022. godine na“ u. Tema je bila aktualna –, ne samo kao globalni problem nego i problem s kojim se susrećemo svakodnevno te su predavači u svojim izlaganjima osim detektiranja uzroka problema dali i smjernice kako ga rješavati.Voditeljica Ekoškole u RCK Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek, knjižničarkagovorila je o primjerimakoje provodi s učenicima u području zaštite okoliša i održivog razvoja već 17 godina, koliko traje status. O načinima organiziranja nastave u području održivog razvoja koji se u kurikulumu vodi kao međupredmetna tema. Kako proizvodnja hrane, ali i posljedice njezina bacanja utječu na okoliš u predavanju je objasnila predsjednica Centra za prevenciju otpada od hrane – CEPOH dr. sc.– rekla je predsjednica CEPOH-a B. Ilakovac.Hrvatska kućanstva, o tome govori podatak da 76 posto hrane iz naših domova završi u smeću. Kako je živjeti samoodrživo na samoodrživom imanju, ispričao je vlasnik takvog imanja Obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstva Čudesna šuma, kaže Romulić.Da je mogućeod hrane u hotelu, predstavila je voditeljica marketinga i prodaje Hotela Osijekkoja je naglasila kako su za čakod hrane nakon mjera što su ih uveli kao posljedicu istraživanja koje su provodili u hotelu.U RCK Ugostiteljsko-turističke škola Osijek početkom godine također je provedeno istraživanje o bacanju hrane u školskim praktikumima, u sklopu horizontalnih načela. Rezultate je predstavila osoba za vidljivost, komunikacije i horizontalne aktivnosti RCK VIRTUS, koja je provela istraživanje u suradnji s nastavnicima struke. Na razini školske godine 1.214 kilograma hrane završi u smeću, najviše u pripremi 67 posto, u skladištenju 3,6 posto, a otpad s tanjura čini gotovo trećinu bačene hrane.A kako smanjiti te količine predstavljaući digitalnu brošuru školskog projekta „“, objasnili su nastavnici. Koji su u sklopu edukacije „“ početkom godine učenicima završnih razreda održali dva ciklusa predavanja, a potom su nastavnici struke s učenicima osmišljavali recepte od ostataka hrane, izrađujući. Digitalna brošura, koju je uredila nastavnicakao i edukativni filmovi postavljeni su na službenoj stranici, sadrži podatke o bacanju hrane, savjete kako utjecati na problem i smanjiti količine hrane koja završava u smeću te recepte naših nastavnika i učenika. Stručni skup je bila i prigoda da sudionici degustiraju jela od ostataka koje su pripremali učenici 3. d razreda s nastavnikom kuharstva, objasnio je nastavnik Perković.Stručni skup održan je u sklopu horizontalnih načela projekta VIRTUS – Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti KK.09.1.3.01.0020 koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.