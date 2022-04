Zelena zanimanja i komunikacija za posao-garancija bolje budućnosti u Slavoniji

Dragan Vulin

Romano Kristić

Domagoj Vidaković

Zahvaljujem Udruzi EU Centar i Visokom učilištu Algebra koji zajedno s Gradom Osijekom provode projekt vrijedan više od 1,1 milijun kuna. Provodimo ga od 16. srpnja 2020. i traje do 15. srpnja ove godine. Važno je istaknuti da je cjelokupan iznos projekta financiran iz Europskog socijalnog fonda. To su sredstva koja se kapilarno šire i ostaju na našem području a troše se za dobre ciljeve. Trenutno traje edukacija za programere, ukupno 250 sati odnosno četiri mjeseca. Tu imamo 28 polaznika. Bit će gotova do početka lipnja ove godine, a danas najavljujemo facebook kampanju odnosno javni poziv za sve zainteresirane za drugu aktivnost, a to je trening komunikacijskih vještina. Trajat će 22 dana, a počinje iza prvog svibnja. Glavni cilj je da polaznicima osiguramo konkurentniji pristup tržištu rada

marginaliziranim skupinama i dugotrajno nezaposlenima

Pozivamo ih da se informiraju o ovim aktivnostima i prijave putem web stranice projekta

https://zelenazanimanja.eu-centar.org/

U prostorijama gradske uprave najavljen je nastavak EU projekta “”. O sljedećoj aktivnosti ovog projekta govorili su zamjenik gradonačelnika, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvoi predsjednik Udruge EU Centar, rekao je Vulin te dodao da će ove aktivnosti pomoći i da se gospodarstvu osiguraju kadrovi koji im nedostaju iz područja razvojnih tehnologija.Prema riječima pročelnika Upravnog odjela Romana Kristića ugovor za ovaj projekt je potpisan 2021. godine i bit će. Grad Osijek je pomogao u odabirukoji će proći izobrazbu u programui edukaciju komunikacijskih vještina te im osigurao vrhunske stručnjake i mentore.Domagoj Vidaković iz EU Centra je najavio da će trening komunikacijskih vještina biti namijenjen, od 18 do 29 godina ako su minimalno 6 mjeseci nezaposleni odnosno i stariji koji su 12 mjeseci nezaposleni., rekao je Vidaković.