Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

je u četvrtakpolicija upala ukontroverznog načelnika općine Čeminac, a u USKOK-ovoj akciji, javlja portal Dnevnik.hr Policija je bila i u prostorijama. Kako se doznaje, uhićeno je najmanje. Prema neslužbenim informacijama, uhićeni su- inačeu Općini te ravnateljica dječjeg vrtića u Čemincu.Podsjetimo, USKOK je u siječnju prošle godine protiv Pinjuha i njegovih sinova podigaozbogTerete ga da je kao načelnik Općine Čeminac prema dogovoru sa svojim sinovima i zaposlenikom Općine, direktorom Komunalnog, poduzimao radnje kako bi omogućio okrivljenicima da se znatnona teret proračuna Općine.Tako je Pinjuh 2017. u ime Općine sklopiosa svojim sinovima u iznosima od pona rok od 10 godina za stanove u Osijeku, a onda su potpisali dodatke ugovoru kako bi povoljno. Dodatkom ugovora o sufinanciranju stambenog kredita sa sinom Ivanom, Općina je obvezana da mu mjesečno uplaćuje iznose u visinimjesečne rate kredita do prvog dana listopada 2032. Odobrenim subvencijama sinu Marku do sada je isplaćeno najmanje, a Ivanu najmanjeTužiteljstvo ga tereti i da je tijekom 2018., nakon što jedonijelo izmjenu te odluke kojom je određeno da korisnici subvencije moraju prebivati na području općine, na traženjes njima dogovorio da prijave prebivalište na njegovoj adresi, iako do tada nisu prebivali na području općine, niti su to namjeravali.I privatni je automobil, prema optužnici, popravljao na račun Općine.Uskok okrivljene sumnjiči da su općinu Čeminac oštetili za više odPinjuhov odvjetnikkratko je rekao za medije kako je ujutro dobio poziv od Policijskog nacionalnog Uskoka da se u kući njegova klijentate da je, prema trenutnim saznanjima, istragom obuhvaćeno više osumnjičenih osoba.