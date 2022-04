Ivan Anušić

Kamenca i Popovca

Vedrana Kramarića

Zorana Kontaka

Nova dionica ceste između Kamenca i Popovca dugo je čekana, a željeli su je i tražili svi, od stanovnika, preko načelnika do Osječko-baranjske županije. Ovo je potpuno nova cesta, dužine 5,5 kilometara i vrijednosti 24 milijuna kuna o kojoj se priča još od 2011. godine, a bit će otvorena za Dan općine. Ona otvara potpuno novi prostor za još kvalitetniju organizaciju turističkih sadržaja, ali i gospodarski napredak

Trenutno je Baranja veliko gradilište kad je riječ o cestovnoj infrastrukturi, a podsjetit ću da uskoro završavamo Vc koridor do Belog Manastira, čija je izgradnja započela prije 3,5 godine, a odmah po završetku započinje se s izgradnjom novih 5 kilometara do mađarske granice, čime ćemo do kraja 2023. godine imati potpuno završen Vc koridor. Kad govorimo o ostalim investicijama na području Baranje podsjetit ću da je završena obnova dvaju dvoraca u Tikvešu koji će ovih dana biti predstavljeni javnosti, a uskoro se započinje s radovima na obnovi dvorca Eugena Savojskog u Bilju. Uz to, na ovom području radimo nekoliko sustava navodnjavanja te niz drugih investicija koje provodimo u suradnji s općinama ovoga kraja. Projekti s kojima nastavljamo tiču se besplatne prehrane za sve osnovnoškolce, potom ulaganja i potpora u poljoprivredi i turizmu. Nadam se da će sve ove aktivnosti doprinijeti daljnjem gospodarskom i demografskom rastu jer sve ovo što radimo usmjereno je vraćanju vjere ljudima u zajednicu u kojoj žive i stvaranju nove perspektive

Vedran Kramarić

vrlo zadovoljni

Ovo je zajednički projekt Županijske uprave za ceste, Općine Kneževi Vinogradi i Općine Popovac, a riječ je izuzetno važnoj investiciji ne samo za ove dvije općine već i za cijelu Baranju, prije svega u gospodarskom smislu. Siguran sam da će izgradnja utjecati na daljnji razvoj naše najvažnije gospodarske grane uz poljoprivredu, a to je turizam. Doći će do povećanog prometa roba, ljudi i usluga, a vjerujem da će se pojaviti i novi gosti i investitori. Ovime će općina Kneževi Vinogradi biti na svega desetak minuta od graničnog prijelaza Udvar

Trenutno provodimo projekte vrijedne više od 55 milijuna kuna, a u tome se posebno ističe Etno selo Karanac koje je najveće gradilište u Baranji, a gdje je u tijeku izgradnja sustava javne odvodnje vrijedna 18 milijuna kuna. Izvode se radovi i u sportskom parku Karanac, a značajna su i ulaganja u poduzetničko-poslovnu zonu vrijednosti 8 milijuna kuna te investicije u selu Zmajevac gdje se uređuje centar naselja vrijednosti milijun kuna. Sve ove investicije i ulaganja u komunalno-gospodarsku infrastrukturu preduvjet su daljnjeg razvoja, napretka i motiv za dolazak budućih investitora

Zoran Kontak

najvažnija cesta

Konačno će se dogoditi nešto što stanovnici naše općine priželjkuju desetljećima, a to je da Popovac bude protočno mjesto. Ovime će se Općina Popovac otvoriti ne samo prometno već i u turističkom smislu, a trenutno imamo nekoliko upita investitora za ovaj dio Baranjske planine, a čak mijenjamo i prostorni plan u određenim segmentima kako bi se omogućila gradnja određenih objekata. Mi očekujemo da će se uz pojačan promet vozila razviti gospodarstvo i turizam, na čemu zahvaljujem županu Anušiću i Osječko-baranjskoj županiji

Tomislav Zorić

Radovi su počeli 18. lipnja 2021. godine, a planiramo da će biti završeni sredinom lipnja ove godine, gotovo dva mjeseca prije isteka roka. Trenutno radimo na oblogama kanala, kopaju se pristupne ceste i uređuje se okoliš nakon čega će biti postavljena vertikalna signalizacija

Tekst i foto: OBZ.hr

