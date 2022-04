Alexander Roda Roda

rođen je 1872. godine u Moravskoj, pod pravim imenom. Ipak, svi naknadni navodi njegovih biografskih podataka spominju rođenje upored, što je njegova. Školuje se ugdje upisuje, ali ubrzo odustaje i uprolazi jednogodišnjute kao mladi topnički kadet 1894. stiže u Osijek.Iako dolazi iz, 1894. godine, po dolasku u Osijek, mladi topnički kadetdonosi odluku o prelasku na. Nadimak Roda Roda ostao mu je zbog njegovog prvog pseudonima pod kojim je slao svoje rane književne radove u. Pisao je prozu, najčešće. Nakon vojničke karijere, počeo se ozbiljno baviti. Njegov prvi dramski prvijenac “” izvelo je Osječko njemačko kazalište 1903. godine.Iako je putovao po cijeloj Europi, a na kraju se preselio ugdje je živio do kraja života, glavni motivi u njegovim djelima bili su upravo, baš kao i u romanima “” i autobiografskom “”, ali i u zbirci novela “”. Njegov cjelokupni književnim opus pisan je naUkupno spisateljsko stvaralaštvo Alexandra Rode Rode nastalo je na njemačkom jeziku. Prevodio je na njemački, a pisao jePočeci Rodina književnog stvaralaštva vezani su uz Slavoniju i u znaku su zavičajne tematike. Prvenastale su posljednjih godina 19. stoljeća, a njihovo objavljivanje uslijedilo je 1901. i još sustavnije 1902. godine" (V. Obad). Budući da mu je Slavonija bila prva književna inspiracija, često se izjašnjavao kao "".Od 1901. godine objavljuje priloge u, a 1902. objavljuje humoreske iz osječkog života u novinamai berlinskom humorističkom časopisu. Tih godina nastaju i neka od najznačajnijih njegovih djela: drama, prerada romanate kasnija velika djelaKoličinom napisanih radova, Roda Roda zavičajnim opusom ne zaostaje za dvojicom Vinkovčana, s kojima u mnogočemu iskazuje i duhovnu srodnost.Humorističnom i satiričnom prozom, Roda Roda je uspio postići sjajan uspjeh, kao i dramama nastalima na temama iz. Bio je poznat i kao filmski glumac i kabaretist.Godine 1938. odlazi u Švicarsku, potom u SAD. Umro je uu dobi od 73 godine.Djelo koje je možda i najpoznatije, te je svojevremeno bilo i školska lektira “” humorističan je roman u kojem su vidljive odliketj.Stoga to djelo s pravom možemo nazvati hibridnim jer u njemu dolazi do miješanja raznih tipova romana. Roman donosi priču o desetogodišnjoj djevojčicikoja krajem 19. stoljeća odrasta na slavonskoj pustari Zdenci u blizini Orahovice. Otac postupa s Marijom kao da mu je ona sin i naziva ju muškim imenom. Tako ta pametna, maštovita, znatiželjna, dobronamjerna, pustolovna djevojčica uživa u igri na selu. Marija sve radi u najboljoj namjeri iako njezini postupci često bivaju neshvaćeni od strane odraslih koji nisu navikli na dječje ludosti.