Osijek

tri boda

Hrvatskim dragovoljcem

Bijelo-plavi

najvažnija pobjeda

Važna je svaka pobjeda, pa tako i ova. Bez obzira što je Hrvatski dragovoljac na samom rubu Druge lige, to je momčad koja ovog proljeća igra dobar i rasterećen nogomet, a imaju mladića koji su brzi i motorični i mogu te ugroziti, kao što i jesu. I onda ako ne zabiješ i treći gol na vrijeme trpiš do kraja, ali ovo je očito takva sezona da su sve pobjede izborene teško i da se moramo izboriti za njih. No, momčad pokazuje veliku stabilnost i kada je teško, stoga čestitam svima na zasluženoj pobjedi

Bodovi se upisuju na kraju utakmice

pun pogodak

prekida. To se moglo dogoditi i u zadnjoj minuti utakmice, pa je normalno da strijepiš. No, uspjeli smo dobiti utakmicu i moram biti zadovoljan jer su ovo oni dvoboji u kojima moraš osvojiti bodove jer su već unaprijed upisani, a to je tako tek kada susret završi i imaš barem gol više od protivnika.

Učinkoviti iz prekida igre

To je naša snaga i moć, imali smo još nekoliko dobrih prekida. Znali smo da i u tom segmentu igre možemo ugroziti protivnika i da imaju određenih problema u prekidima. Startali smo s dva visoka napadača, osim toga i Bralić i Cheberko, pa i Žaper i Nejašmić svi su oni opasni u takvim situacijama, a imali smo dobre izvođače Lovrića i Fiolića i profitirali zbog toga. Od ponedjeljka počinjemo pripreme za Rijeku, nadam se da ćemo i tamo pružiti dobru igru i dakako da priželjkujemo i tamo pobjedu.

Tekst: NK Osijek

Foto: Matija Milanović/Osijek031.com

je osvojio svai u ogledu s. Nije bilo lako, nije uostalom ni u jednom nastupu za bodove, ali je isto tako činjenica da sudominirali, bili u puno situacija iz kojih se moglo zabiti i više golova, no ipak je, makar bila izražena i jednim golom razlike., rekao je Nenad Bjelica.Jasno je da pri rezultatu 2:1 ne može do posljednjeg sučevog zvižduka biti siguran da ćeš ostvariti, no Osijek je po svemu zaslužio nove bodove.U prvom poluvremenu gotovo da i ne uđu u šesnaesterac i onda nam zabiju iz jednogSva tri gola su postignuta iz prekida igre, što je Bjelica pohvalio kao „forte“ svojih izabranika: