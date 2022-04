Osijek

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Iako jejedno od, ne zaobilaze ga svjetski problemi u toj branši koji se ponajprije tiču radne snage, izvještava Osječka televizija Prema riječima, predsjednika udruge, u osječkom IT sektoru trenutno radi okošto je za okood stvarne potrebe, a ta će potreba za radnicima u budućnosti nastavit rasti.To je potvrdio i europarlamentarackoji se na kraju svog radnog posjeta Osijeku sastao i s predstavnicimaRessler je poručio kakoza projekte digitalizacije iz godine u godinu osigurava sve više sredstava, a razlog je taj što IT industrija ima potencijal i do sedam puta bržeg rasta od ostatka gospodarstva što je važno za Osijek gdje već postoji više primjera dobre i uspješne IT prakse.A jedan of tih primjera, osim udruge Software City, jest i IT park u Gackoj ulici gdje jeveć izgradila svoju zgradu i uselila se u nju, a uskoro bi trebala dobiti i. Kako je rekao zamjenik osječkog gradonačelnika, uskoro započinjeu IT parku koja će najvećim dijelom biti financirana iz EU fondova. U toj središnjoj zgradi nalazit će se IT inkubator za sve male tvrtke i freelancere koji si ne mogu priuštiti vlastiti poslovni proctor, a čiji se broj u budućnosti treba nastaviti rasti.Vulin je dodao i kako gradska uprava razmišlja o novom načinu financiranja i potporama gospodarstvu s posebnim naglaskom na uključivanje Sveučilišta s ciljem poticanja mladih na osposobljavanje u IT-u kako bi se riješio gorući problem nedostatka radne snage na području informacijskih tehnologija.