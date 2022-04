Nenada Bjelice

Tekst: NK Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Zlatno pravilo našeg treneraje da ne otkriva sastav uoči početka utakmice. Ipak, za druženje s navijačima na, koje će u srijedu trajati, a na koje će nogometaši NK Osijek stići u, odlučio je otvoriti karte i pokazati da se odlučio poslati svoje jake adute.dolaze među navijače podijeliti svoja razmišljanja, pozvati ih na svima nam važnu utakmicu protiv(subota, 17.05 sati) s porukom – Svaka utakmica je derbi!Bit će to idealnoza utakmicu u subotu i prava predigra u kojoj će našim igračima biti još jedan značajan impuls u završnici sezone u kojoj se borimo za najviše ciljeve. Autogrami, fotografije, razmjena sličica, navijačke pjesme… I svi oni kojima su bijelo-plave boje pri srcu. Uz to, prodavat će se ulaznice za sraz s Hrvatskim dragovoljcem, rođendanske majice i ostali klupski artikli, a najvažnije od svega skupljat će se pozitivna energija za sve što nam slijedi.Generacije ove i dalje žive za svoje snove, zajedništvo s navijačima taktika je kojim ih želimo dosanjati, a povoljna epidemiološka situacija koja nam omogućava dolazak na tribinesjajan su poziv svima. Od najmlađih do najstarijih navijača, od ljudi koji su svoje idole imali uili klicali Bjelici do onih koji posebnim očima gledaju današnje aktere iz naše momčadi. U borbi za naslov prvaka, u trenucima kada se ispisuju neke od najljepših stranica klupske povijesti simbioza s navijačima ono je što uspjehe može učiniti posebnim, a mi svaki trenutak želimo podijeliti s vama. U srijedu na druženju na Trgu Ante Starčevića, a svaku iduću subotu na tribinama Gradskog vrta ili nekog od hrvatskih stadiona.