Foto: Marin Stupar i Samir Kurtagić

Nema togu kojem jednu od najvažnijih uloga nemaju, bez obzira na to o kojoj se vrsti natjecanja radilo. Upravo takva je situacija i kad je u pitanju Pannonian Challenge koji će se na samom startu ljeta, točnijeodržatiu Osijeku. Na lijevoj obali Drave uz Kopiku vrvjet će sve od, ali i neumorne energije volontera, popularno zvanihInteres za prijave za volontiranje svake godine jepa je tako prošle godine kroz sve dane Pannonian Challengea bilo prisutno, a ove godine ih se očekuje još i više. O njihovojfestivalu puno govori činjenica da se na eventu često zadrže cijeli dan, a njihova mikro obitelj fenomen je kakvog nema. Odlična je stvar za sve one koji žele biti jedan od bitnih kotačića festivala ta što se može volontirati u više od 10 sektora, ovisno o vlastitim preferencijama. Neki od sektora suVažnost volontera organizatorisu prepoznali davno, a osim što su doista pokretačka snaga festivala, to je i njima idealna prilika za razvijanje vještina i stjecanje prvih radnih iskustava. Svi volonteri koji budu sudjelovali na ovogodišnjem festivalu imat će osiguranu hranu i piće, a dobit će idok najboljeg među njima očekuje iDa biste postali volonter potrebno je prijaviti se na linku, a jedini uvjet je da je osoba starija od 15 godina te da je zaljubljenik u ekstremne sportove, glazbu ili traži zabavu i društvo koje se pamti, a to će zasigurno pronaći među ekipom Pannonian Challengea.