Tekst: Osijek031.com

”- najavio je osječki gradonačelnikdanas u posebnokoji će do 24. travnja voziti osječkim ulicama i u kojem će uskrsni zec darivati putnike.Prvom krugu vožnje tramvajem prisustvovali su gradonačelniki direktorica Turističke zajednice Osijekkoji su najaviliteu organizaciji TZ-a. Pod pokroviteljstvom Grada Osijeka, u manifestaciji „“ sudjeluju, osim, još i gradske tvrtke”, istaknuo je gradonačelnik.Osim, nakon dvije pandemijske godine u Osijek se vraća ikoje će po prvi put biti postavljeno na, kod. Ugostiteljskom ponudom i sadržajima bit će prilagođeno djeci, a uzbit će postavljen i foto kutak.Osječkoj djeci i mladima kroz kreativna događanja pridružit će se prekoiz dvakoji u tjednu Uskrsa borave u Osijeku. Tako će nanabiti organizirana velika kreativna radionica, uz DJ-eve, plesače i neizostavne. Mladi će svojim pisanicama ukrasiti- koje će biti postavljeno kao foto point i ostati na toj lokaciji sva tri dana uskrsnog vikenda.Nagrađani se pozivaju na lijevu obalu Drave, u Zoološki vrt., već po tradiciji, u obilasku vrta djeci će dijeliti, dok timaritelji dijelekoje i inače konzumiraju jaja. Uz to, vožnja prigodnood Solarskog trga do Tvrđavice i ovog puta bit će besplatna za sve građane.”, zaključio je gradonačelnik.