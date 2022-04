Najveći i najznačajniji kršćanski blagdan Uskrs

primjereno i dostojanstveno, mirno i sretno

Osječko-baranjske županije

umirovljenike

isplatom simboličnog iznosa

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

1.200,00 kuna ili manje

Tekst: OBZ.hr

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

uvijek očekujemo s posebnim osjećajima. Tako je i sada; želimo svima sreću, zdravlje i blagostanje, no znamo da život piše takve, ali i sasvim drugačije priče.Naš najuzvišeniji blagdan dočekajmo i provedimo u miru, nadi i vjeri u bolji život i pobjedu dobra nad zlom. Obilježimo ga, u krugu obitelji i dragih osoba s mislima na one koje nosimo u srcu i sjećanju, a sa željom i molitvom da tako bude svakome.Povodom uskršnjih blagdana u proračunuosigurali smo sredstva kojima želimo i na taj način pokazati da poštujemo naše, naše drage osobe koje su tijekom svog radnog vijeka dale svoj doprinos našoj zajednici. Želimo i na taj način iskazati zahvalnost svim osobama starije životne dobi, a ujedno barem dijelom uljepšati Uskrs umirovljenicima slabijeg imovinskog stanja. Stoga smo od prošlog petka započeli sod 150,00 kuna umirovljenicima prema Ispisu korisnika mirovine za Osječko-baranjsku županiju koji vodi, i to za korisnike starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnike invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, a korisnici nisu u radnom odnosu.Uskrsnicu ostvaruju i umirovljenici čiji ukupni iznos mirovina ostvarenih u Republici Hrvatskoj ili iz bivših jugoslavenskih republika iznosi, kao i drugi korisnici mirovine koji iz nekih razloga nisu na popisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a imaju navedeni iznos mirovine.Drage umirovljenice i umirovljenici, osobno i u ime svih djelatnika Osječko-baranjske županije želim vam sretan i blagoslovljen Uskrs, puno zdravlja, sreće i obiteljske topline.