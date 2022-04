Nenad Bjelica

zadovoljan

Slaven Belupa

pozitivnih rezultata

borbu za naslov prvaka Hrvatske

Nismo osjetili izostanke, bez obzira koliko ih je bilo, apsolutno smo zasluženo pobijedili. Igrači koji su danas igrali su bili na vrlo visokoj razini i puno puta ističemo tu širinu našeg kadra, danas smo to opet pokazali, oni koji su ušli s klupe su nam donijeli dosta toga pozitivnog. Mance vrlo aktivan, isto tako i starter Topčagić koji jedno vrijeme nije igrao u početnom sastavu. Možemo biti zadovoljni s tri osvojena boda, rekao bih i s našom igrom. Bilo je dosta šansi, u drugom poluvremenu možda i koja previše da utakmicu zatvorimo drugim pogotkom. Nažalost, bili smo neprecizni, pa smo se morali „tresti“ do kraja

Znamo što imamo u Caktašu

važnu pobjedu

Sjajan centaršut Fućka i odlično utrčavanje Caktaša iz drugog plana, To su njegovi golovi i zbog toga je i došao kod nas. Odigrao je vrlo dobru utakmicu, bio u još jednoj šansi, jednu je i namjestio, dobro znamo što u njemu imamo, ali i u svim drugim igračima. Sretan sam zbog toga, dakako i zbog važne pobjede.

Bralić – Cheberko

I to pokazuje kvalitetu kadra kojega smo strpljivo gradili neko vrijeme. Doveli smo više igrača protekle zime visoke kvalitete, pa se i ovakvi izostanci mogu kompenzirati. To se pokazuje i na rezultatima i nadam se da ćemo do kraja nastaviti ovako.

Želimo veliku podršku i protiv HD-a

osječki navijači

Zadovoljni smo što su došli u velikom broju i srčano nas bodrili. Nadam se velikoj podršci i protiv Hrvatskog dragovoljca. I mi kao Klub trebamo učiniti sve da dođe pet tisuća ljudi na tu utakmicu koja je sada za nas najvažnija u sezoni. Želimo snažnu podršku od prve do posljednje minute, da bude vrhunska za još jednu pobjedu.

