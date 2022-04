Ministarstvo znanosti i obrazovanja

osnovne škole

cjelodnevnu nastavu

8

15 sati

17 sati

ručak

bolje ishode, više rada u školi i manje domaće zadaće

Grad Osijek

idejnih rješenja

Frana Krste Frankopana, Ivana Filipovića, Jagode Truhelke, Tina Ujevića, Vladimira Becića te Retfala, Višnjevac i Tenja

rekonstruirati i prilagoditi radu

dodatnim kapacitetom

dvodijelne sportske dvorane

sportske dvorane u kuhinju i blagovaonicu

sedam učionica

šest učionica

proširenje garderobnog prostora, prostora za produženi boravak te kuhinje i blagovaonice

devet učionica

europska sredstva

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

7,5 milijardi kuna

5,1 milijarda kuna

40 posto učenika

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

najavilo je kako će sveu Hrvatskoj najkasnije do 2027. godine prijeći na, piše Glas Slavonije Prema planu Ministarstva, djeca bi u školu dolazila u, a odlazila u, s tim da se boravak može produljiti i do. Svi bi u školi imaliCjelodnevna nastava značite veći broj obveznih sati nastave, u čemu hrvatski učenici zaostaju u odnosu na svoje europske vršnjake.Obzirom da jednosmjenska nastava i cjelodnevni boravak u školama zahtijevaju izgradnju dodatnih kapaciteta,objavio je poziv za dostavu ponuda za izraduza rekonstrukciju osam osnovnih škola. Riječ je o školamaGrad ih planirau jednoj smjeni. Za svaku od škola detektiran je glavni zadatak, primjerice za "Frankopana" zahtjev je zakroz dogradnjute rekonstrukciju postojeće, minimalnos pripadajućim kabinetima i sanitarnim čvorovima. Za "Filipovićku" se traži osam učionica s kabinetima i sanitarnim čvorovima, prostor kuhinje s blagovaonicom i dnevnim boravkom."Truhelki" trebas kabinetima i sanitarnim čvorovima,. Za "Tenju" je potrebno(s kabinetima i sanitarnim čvorovima), od kojih četiri učionice moraju imati mogućnost prilagodbe u dvije učionice.Na pitanje kako se to planira financirati, u gradskoj upravi računaju nakoja će biti dostupna kroz. Resorni ministar Radovan Fuchs najavio je kako su u NPOO-u za znanost i obrazovanje osigurane investicije od čak. Od tog iznosa, za investicije u skladu s reformom obrazovnog sustava predviđeno je, a najveći se dio tog paketa odnosi upravo na infrastrukturne investicije koje uključuju gradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih škola i srednjih škola.Inače, u Hrvatskojnastavu ima u jednoj smjeni, 57 posto njih nastavu pohađa u dvije, a u jedanaest se škola radi u čak tri smjene.