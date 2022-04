arhiviran

Bartolec je bio u treningu cijeli ovaj tjedan dok su ostali na raspolaganju. Bio sam cijeli tjedan jako zadovoljan kako smo trenirali osim danas kada sam morao prekinuti trening jer nisam vidio koncentraciju momčadi na terenu. Nadam se da ćemo zadnji trening i utakmicu odraditi kako smo odigrali protiv Hajduka i kako smo radili prva tri dana u tjednu

Nenad Bjelica

Pokazati širinu kadra

Imali smo ove sezone već ozbiljnih izostanaka pa se nismo žalili. Imamo igrače koji su, poput Bralića, vrhunski odradili posao kada su nastupili tako da vjerujem da će igrači koji su na raspolaganju odraditi posao onako kako svi očekujemo od njih. Imamo širok kadar, pa i s ovim izostancima imamo veliki izbor igrača, naša momčad ima puno kvalitete tako da sam siguran da će svi koji nastupe pružiti svoj maksimum i da ćemo se iz Koprivnice vratiti s tri nova boda.

Veliki ulog

popriličan izazov

Ulog je velik, znamo što nam donose tri boda, da je Slaven Belupo ove i prošle sezone bio nezgodan suparnik. To znači da samo s maksimalnom koncentracijom i maksimalnim angažmanom možemo do tri boda i vjerujem da ćemo to imati. Imamo tisuću i jedan motiv za pobijediti u Koprivnici. Želimo doći samo do tri boda, nebitno kako. Ako nekome nije jasno što želimo ostvariti u ovoj sezoni onda nemamo o čemu pričati.

Svaka utakmica važna

Slavko Bralić

Utakmicu protiv Slaven Belupa moramo shvatiti kao i ogled s Hajdukom. Svaka nam je utakmica jednako važna, u svaku treba ući maksimalno i znamo što treba napraviti da se vratimo s tri boda. Zato i ovu shvaćamo najozbiljnije, Slaven Belupo traži maksimalni angažman, koncentraciju i borbu svih 90 minuta. Spremni smo na to i puni samopouzdanja idemo u Koprivnicu

Podrška Kohorte

U Koprivnici vjerojatno neće biti atmosfera kao na utakmici s Hajdukom, ali to neće biti veliki problem, kada krene onda razmišljaš samo kako što bolje odigrati. Nadam se da će naši navijači doći u što većem broju i da će nam kao i uvijek biti podrška svih 90 minuta

Tekst i foto: NK Osijek

Hajduk je, au nedjelju odnova stanica na putu do trofeja. Ništa manje izazovan, jer radi se o momčadi koja jeove sezone otkinula čaki koja će nedvojbeno imati pregršt motiva još jednom zakočitii društvo. Uz to, osječka momčad je prorijeđena izostancima, zbog kartona nemaje ozlijeđen a vrlo su mali izgledi i zanastup. S druge strane u puni trening vratili su se, rekao jeStrateg Osijeka uvjeren je da će igrači koji će nadomjestiti standardne prvotimce još jednom potvrditi širinu koju ima u svlačionici.Farmaceuti su za Bijelo-plave ove sezone bili, iz Gradskog vrta su odnijeli pobjedu i remi, u Hrvatskom kupu su poraženi tek nakon jedanaesteraca, pa će i to biti dodatni motiv za Bjelicu.Iz igračkog kuta utakmicu je najavio pouzdani središnji branič, rekao je Bralić.Iako utakmicu u Koprivnici po svemu sudeći neće obilježiti atmosfera s derbija protiv Hajduka u Gradskom vrtu, Bralić je istaknuo da to neće utjecati na izdanje momčadi kojoj će vjetar u leđa biti i brojna Kohorta koja je najavljena za ovo gostovanje., zaključio je Bralić.