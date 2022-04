Rukometaši Osijeka

Pred punim Zrinjevcom smo ugostili jednu izuzetno kvalitetnu ekipu. Jako sam ponosan na svoju ekipu što su se borili ovako do zadnje sekunde. Nažalost, izgubili smo utakmicu u zadnjim sekundama, ali mogu vam samo reći da smo stvarno dali sve od sebe. Posebno bih se zahvalio publici koja je bila fantastična, kao i Kohorti koja nas je došla bodriti. Bilo je sjajno, nikad nismo igrali pred ovakvom atmosferom. Stvarno, hvala svima na podršci. Možemo vam jedino obećati da ćemo svaku utakmicu dati 120 posto od sebe, a nadam se da ćete nas još koji put doći podržati.

Istaknuli se Čurić i Romić, slijedi prvenstveni derbi protiv drugoplasiranog Čakovca

Čakovca

Domagoj Nedić

Ovom prilikom bih pozvao sve Osječane, sve ljubitelje rukometa da dođu i u subotu i podrže nas protiv Čakovca. Igramo jako bitnu utakmicu, gotovo si pobjedom možemo osigurati Premijer ligu. Oni koji su nas gledali danas protiv Sesveta, vidjeli su koliko smo se borili, a to vam obećavam da ćete gledati i u subotu. Dođite i podržite nas

Tekst i foto: RK Osijek

zamalo su se plasirali u završnicu. U fantastičnoj atmosferipred 800-njak navijača, izabranicipokazali suvećim dijelom utakmice, no na kraju su pobjedu odnijeli iskusniji gosti pogotkom u zadnjim sekundama za 25-26.U Osijeku smo gledali. Motivirani domaćini ugostili sui tražili svoj prolazak u završnicu Kupa, a dvoboj je zainteresiraokoji su dio radnog dana odlučili provesti na tribinama Zrinjevca. Na tribinama se smjestila i Kohorta koja se nakon dugo vremena vratila u dvoranu i organizirano došla podržati osječke rukometaše u napetom ogledu.Početak utakmice označio jepogotkom sa šest metara za početno vodstvo Osijeka.iz gostujućih redova odmah je izjednačio, a Sesvete su već u šestoj minuti došle u prednost od 2-4. Osječki sastav ubrzo je reagirao i preokrenuo rezultat – od sedme minute postigli su četiri uzastopna pogotka, a vratarredom je upisivao obrane pa je na semaforu u 12. minuti stajalo 6-4.Ipak, Sesvećani pokazuju da ćemo gledatipa odmah ravnaju rezultat. Gledali smo ravnopravnu utakmicu sve do 25. minute kada igrači Osijeka preuzimaju inicijativu. U strijelce se redom upisujupa, dokbrani pokušaje, a onda u posljednjoj minuti prvog dijela susreta iskida sedmerac. Na oduševljenje tribina, Osječani uz gromoglasan pljesak odlaze na odmor s vodstvom 16-13.Drugi dio susreta započinje u sličnom tonu. Odmah na početku Romić brani udarac Krešića, a u 36. minuti Vukušić krade loptu i dodaje Čuriću koji zabija za podebljanje vodstva. Dok na semaforu stoji 19-15, s tribina se čuje navijanje „“. Nošeni sjajnom atmosferom, osječki prvotimci uspješno održavaju prednost, a u 45. minuti Čurić postavlja 23-20.Činilo se da će domaćini uspjeti iznenaditi opasne Sesvete, no nakon pogotkaza 24-21 u 48. minuti dolazi do pada koncentracije. Momčadkoristi takvu situaciju pa u svega nekoliko minuta preokreće na 24-25 i u posljednjih pet minuta odvodi utakmicu u neizvjesnost.unijela je nervozu u oba sastava. Od 55. do 59. minute nijedna momčad nije uspješno realizirala svoje šuteve, a onda je Matej Zrno zabio za izjednačenje. U posljednjim sekundama susreta, nakon timeout-a gostujuće ekipe, zabijaza 25-26 i svojoj momčadi donosi prolaz u završnicu Kupa.Unatoč porazu, rukometaši Osijeka pružili su vrlo dobru partiju i pokazali da se itekako mogu boriti s premijerligašima. Sesvećani su bili favoriti, ali Osječani su pokušali nositi se jednim od ponajboljih hrvatskih klubova i pokazali da su spremni i za takve izazove. Naposljetku ih je koštao pad koncentracije u posljednjih desetak minuta, a tako su tek minimalno poraženi. Svjesni svoje igre, igrači Osijeka proveselili su se s navijačima i djecom, a onda je pred kamere stao kapetanMomčad Daga Kovačevića još je jednom pokazala kako timski igra pa se čak 13 igrača upisalo među strijelce. A najbolji u redovima ponovno je bio Fran Čurić sa sedam postignutih pogodaka. Treba pohvaliti i čuvare mreže – prvi vratar, Marko Romić, danas je upisao 11 obrana i itekako pomogao svojoj momčadi.Vremena za odmor nema jer se fokus odmah prebacuje na prvenstveni derbi koji slijedi u subotu.Prvotimci Osijeka na Zrinjevcu će ugostiti ekipu drugoplasiranogkoji za njima zaostaje tri boda, ali ima i utakmicu više. Pobjeda u tom susretu Osječanima bi itekako značila i gurnula ih korak bliže ulasku u Premijer ligu. Toga je svjestan i naš srednji vanjskikoji poziva navijače da i u subotu popune Zrinjevac:, dodaje Nedić.