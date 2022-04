Bakterijska flora

subotu, 9. travnja 2022.

10:00 sati

Eccentric studiu

Bakterijska flora - naš prvi ili drugi mozak?? - kako se možemo obnoviti uz pomoć dobrih bakterija.

probavni organi

najvažniji organi obrambenog sustava organizma

80% imuniteta

Loše raspoloženje, žgaravice, grčevi, ali i alergije, infekcije te bezvoljnost i depresija

stanjem crijevne mikroflore

drugim mozgom

Aron Smešny

Radionica "" održat će se us početkom u, Divaltova 162.Sad već i ptičice na grani znaju da crijeva nisu samo, nego i, koji su odgovorni za više od. Domaćini smo milijardama mikroorganizama, pretežno bakterijama, koje čine crijevnu mikrofloru.Znamo da antibiotici, neki lijekovi, hrana, loše životne navike i stalna izloženost stresu mogu uzrokovati poremećaje u crijevnoj flori koji se onda manifestiraju kroz razne bolesti, upale, intolerancije, alergije i probavne poremećaje. No može biti i obrnuto - poremećena crijevna mikroflora može izazvati brojne zdravstvene tegobe, od običnih proljeva do autoimunih bolesti i debljine.povezani su sa. Do nedavno su se crijeva, zajedno sa florom, nazivala "" no praksa nam pokazuje kako su upravo crijeva naš prvi mozak. Sluznicu crijeva čini 100 milijuna živaca koji nastaju iz istog tkiva kao i središnji živčani sustav. Nismo svjesni svojeg ‘razmišljanja crijevima’, no taj sustav proizvodi oko 95% serotonina i 50% dopamina koji se nalaze u tijelu. Da bi bili zdravi i sretni trebaju nam dobre bakterije i savršena harmonija između dva mozga.Mikroflora u probavnom traktu je temeljito znanstveno opisana nedavne 2013.godine.Koliko i što možemo sami učiniti da bi postigli ravnotežu, harmoniju, zdravlje i dobro raspoloženje? Zapravo puno, da ne kažemo sve.Kroz dobre bakterije vodit će nas. To je čovjek koji bakterije nosi u džepu.Aron je diplomirani inženjer biologije, diplomirao radom iz ekologije-biologije mora 2000. god. na Sveučilištu u Trstu. Bavi se biometrijom i integracijom korisnim bakterijama od 2008. godine u obiteljskoj ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Barak Smešny u Rijeci. Od 2015. vodi edukacije u Vicenzi, Padovi i Veneciji za integraciju klasičnih metoda liječenja korisnim bakterijama.Prijava na: