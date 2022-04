Odlična zabava i pregršt nagrada

za najmlađe očekuje vas ovaj vikend u najdražem shopping centru.A uoči Uskrsa, u, uvas očekuje i odlična zabava za najmlađe,koje će biti skrivene. Prijave će biti na startnoj poziciji nagdje će svi mališani moći preuzeti svoj startni broj, a ukada voditeljica utrke oglasi start svi kreću ukoje će biti sakrivene po cijeloj Portanovi. Na svakoj pisanici nalazit će se redni broj, a svaki broj krit će jednu nagradu. Svi kreću na isti znak, a svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. Nije ovo prva ovakva potraga u Portanovi. Prošlih godina je bilo odlično, a ove godine organizatori najavljuju još više zabave i još više nagrada što znači još više nasmijanih dječjih lica.Ali nije to sve, početkom sljedećeg tjedna, i to od, u akciju kreće ikoji će svaki dan do Uskrsa, u perioduvrijeme provoditi u šetnji Portanovom i druženju s najmlađim posjetiteljima. Sigurni smo da neće ići praznih ruku!Trgovci u Portanovi pripremajuza blagdansku kupovinu, i to svakako provjerite. Ne zaboravite se zaustaviti i na parkiralištu gdje jepodigao šator s najvećom rasprodajom bicikala i ostalog sportskog asortimana s kotačima s popustima do čak! Nemojte čekati zadnje dane za obaviti blagdanski shopping – izbjegnite gužve i učinite to već sada!A sada ono što ste već dugo priželjkivali i iščekivali… u Portanovi se otvaraDa, istina je, za sve one koji obožavajuimamo odličnu vijest!otvara svoja vrata u, i povodom otvorenja časti sna odabrani nesniženi asortiman, i to od utorka do četvrtka. U moderno uređenom ambijentu, moći ćete pronaći najtraženije i najnovije modele svjetskih brandova poputi brojnih drugih.I da, ako niste znali,privremeno je zatvorena, a radi se na preuređenju joškoji će biti smješten na 2. katu Portanove! Dok čekate ponovno otvorenje, na 2. katu vas očekuju Twister Arcade zabavni sadržaji koji će vaše iskustvo shoppinga učiniti još uzbudljivijim!Vidimo se u Portanovi!