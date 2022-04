Ukidanje

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

ograničenja radnog vremena i covid-potvrda za sva mjesta i događaje osim u sustavu zdravstva i socijalne skrbi dio su novog paketao kojem trenutno raspravljajui epidemiolozi, piše Jutarnji list Za sada je riječ ošto znači da mjere još, ali trebale bi biti usuglašene do, za kada se planira popuštanje.Kako tvrde upućeni, gotovo potpuno bi sevezane za, kako u unutarnjim prostorima tako i na otvorenom. Covid-potvrde. Mjere na granicama ostaju kakve jesu, u skladu s odlukama Europske unije.Najviše razgovora vodi se oko. Prema trenutno prevladavajućem stavu, maske bi ostaleu zatvorenim prostorima u kojima se očekuje veći broj ljudi, a to su. No, izgledno je da će na, gdje je trenutno obvezno nošenje maski ako nije moguće održati propisani razmak, postati samoTakođer, postoji mogućnost da na razini preporuke ostane nošenje maski u. Sve je izglednija i mogućnost da se ugostiteljima vrati mogućnost, odnosno da se ukinu obavezni razmaci među stolovima.Dodatna popuštanja bila bi i u. Maski na hodnicima, a ne bi ih morali nositi ni profesori osim ako to sami žele. Osim toga, razgovara se i o mogućemi jedine preostale mjere, a to jeu slučaju da u razredu postoji pozitivan učenik.Ublažavanje mjera omogućeno je iz: pad broja hospitaliziranih i osoba na respiratorima, pad broja novozaraženih te sve ljepše vrijeme i činjenica da će građani sve više vremena provoditi na otvorenom.Unatoč popuštanjimase prestatina mogućnost širenja zaraze, tako da će preporuka nošenja maske biti naglašena. Također, higijena i distanca te provjetravanje trebali bi se poštovati.Hrvatska je većinu epidemije koronavirusa imala, no sada su ih, prije nas, popustile brojne europske zemlje koje su imale bitno čvršći režim. Među prvima je to učinila, u kojoj mjera praktički više nema. Uje ukinuta obveza nošenja maski u javnom prijevozu i zdravstvenim ustanovama. Ukinuli su izolaciju bolesnih, ali ih vlasti ipak pozivaju da ostanu kod kuće ako imaju simptome. Maske su odbacile i