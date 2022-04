Moto klub Osijek

Motozeko 2022.

različitim lokacijama

dva vikenda

Antunovcu, Ivanovcu, Bilju, Osijeku i Sarvašu

Subota , 9. travnja 2022.

9:00 sati

Petak , 15. travnja 2022.

Subota , 16. travnja 2022.

9:00 sati

10:00 sati

11.00 sati -

11.45 sati -

I ove godineorganizira akciju darivanja djece „“ Ova tradicionalna akcija održat će se nakroz čakza još veći broj mališana. Motozeke će ove godine darivati djecu u- organizirano je darivanje i uveseljavanje djece u Antunovcu i Ivanovcu u suradnji s moto klubom My Way. Okupljanje za polazak je u prostorijama Moto kluba Osijek- nakon Antunovca i Ivanovca Motozeke će se odvesti do Bilja, pred dvorac princa Eugena Savojskog gdje će se darivati i uveseljavati djeca iz mjesta Bilje- organizirano je darivanje djece u dječjem vrtiću Grlica u Bilju u prijepodnevnim satima- na Veliku subotu 16.4. je središnji događaj cijele akcije Moto zeko 2022. Planirano je okupljanje ispred prostorija MK Osijek, Ul. Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb, Osijek- planiramo u organiziranom defileu krenuti do Udruge "Dar" gdje se planiramo zadržati u darivanju i uveseljavanju djece do 10.45 sati (Vukovarska 216, Osijek)Motozeke stižu na Trg slobode gdje će darivati i uveseljavati djecu koja se nađu na trguse planira polazak do križanja Rokove i Hebrangove ulice gdje će se u dogovoru s udrugom branitelja Sveti Rok vršiti darivanje i uveseljavanje djece hrvatskih branitelja i djece izbjegle iz ratom pogođene Ukrajine- nakon toga planira se polazak prema Sarvašu gdje će se na igralištu darivati i uveseljavati djeca mjesnog odbora Sarvaš gdje je ujedno i kraj akcijeAkciji Motozeko 2022. pridružit će se brojni motociklisti i članovi moto klubova iz Osijeka i okolice, a Moto klub Osijek poziva sve građane da svoje najmlađe povedu na TRG SLOBODE!