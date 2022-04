Grad Osijek

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije

prikupljanje prijava

financijskih sredstava

režijski troškovi

Sportski klubovi - udruge u skladu s ovim Javnim pozivom mogu podnijeti prijavu za sufinanciranje:

400.000,00 kuna

od 5.000,00 do 100.000 kuna

100.000,00 kuna

dvije prijave

Tekst: Osijek.hr

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

raspisao jekojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.Predmet ovog Javnog poziva jeza dodjelukojim se sufinancirajusportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi - udruge temeljem ugovora o zakupu ili upravljanju.Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju sportski klubovi - udruge koji temeljem ugovora o zakupu ili ugovora o upravljanju gospodare sportskim građevinama II. kategorije u vlasništvu Grada Osijeka od značenja za sport Grada Osijeka.- električne energije,- vode,- toplinska energije,- plina,- odvoza miješanog komunalnog otpada,koji se odnose na mjesece prosinac 2021., te mjesece u 2022. obuhvaćene trajanjem Javnog poziva, a plaćeni su tijekom 2022.Ukupan iznos raspoloživih sredstava jeRaspon sredstava namijenjen za sufinanciranje po podnesenoj prijavi iznosiTemeljem ovog Javnog poziva jednom korisniku se godišnje može odobriti maksimalnoUdruge koje se prijavljuju na ovaj Javni poziv mogu podnijeti, i to prvu do 15. travnja 2022. i drugu do 3. listopada 2022. Svaki prijavitelj može sklopiti najviše dva ugovora u okviru ovog Javnog poziva.Sve detalje javnog poziva možete pronaći na web stranici Grada