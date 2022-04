Dosta ti je

subotu, 9. travnja 2022.

Voditeljica tečaja: Mariza Butorac

? Dobrodošla u promjenu, sada je vrijeme!Nauči kako postićiaktivirajući nježnim dodiromna glavi tijekom. Ova tehnika se zovei uči se na. Pomogni sebi, svojoj obitelji i klijentima.Radionica zaje live u Osijeku, centar uod 8:30 – 16:30 sati. Prijave na mail- Gdje su 32 točke na glavi koje otpuštaju stres i kako ih aktivirati- Kako koristiti svjesna pitanja za kreiranje svog života- Kako se otvoriti beskonačnim mogućnostima u svom životu- Uvod o Access Consciousness-u - Pristupu svjesnostiNa ovu edukaciju rado dolaze žene da unaprijede svoj život i život svoje obitelji kako i kozmetičarke, maserke, fizioterapeuti i svi koji rade holističke terapije.Ljudi diljem svijeta koriste Access BARS® tehniku da bisvoje tegobe, napetosti i intenzitete. Acesss Bars® tretman čisti tvoje negativne misli, osjećaje, emocije i uvjerenja tijekom 60 minuta. To je jednostavna,moćna i učinkovita tehnika za poboljšanje energetskog protoka u tijelu i za otvaranje ka većim mogućnostima u životu. Tretman mogu primiti svi - odrasli i djeca, nema nikakvih kontraindikacija.Tretman se radi tako da se laganim dodirom aktiviraju 32 točke na glavi klijenta dok osoba opušteno leži na stolu za masažu što dovodi do fantastičnog opuštanja i relaksacije. Klijent otpušta ono što je spreman otpustiti bez pitanja i ulaženja u njegove intenzitete.Svaka od te 32 točke odnosi se na neko životno područje ( kontrola, kreativnost, starenje, mir, radost, tuga....) te se laganim dodirom na njih otpušta pohranjeni električni naboj i uvjerenja koja u njima nosimo iz tko zna kojeg života. Ljudi diljem svijeta primijetili su da nakon tretmana imaju osjećaj lakoće, opuštenosti, bistriju glavu, bolje spavaju, imaju veću koncentraciju, primaju više novca…Za osobe pod stresom koji žele bolje i više za sebe, svoju obitelj i klijente. Za žene koje se bave nekim holističkim radom npr. maserke, fizioterapeuti, kozmetičarke…Ako nisi spremna primjenjivati alate s tečaja, redovito raditi Bars® tretman sebi i drugima, ako nisi spremna odvojiti vrijeme za sebe i tražiš instant rješenje bez tvog angažmana.Vaša investicija za ovu edukaciju s certifikatom koji je priznat u cijelom svijetu je, a ako ponavljate tečaj cijena iznosibez obzira kada ste završili tečaj. Djeca do 16 godinatečaj uz prisustvo roditelja a od 16 do 18 godina plaćajumag.oec, Access Bars i Body proces facilitator: Whats up:certificirani Access Bars® Facilitator BF, Access Temeljni tečaj i 3 Day body Class. Shamballa by Ilona 2 stupanj, Thetahealing DNK1 i 2 i Kopaj dublje.Također Marizu Butorac možete pronaći i na društvenim mrežama Facebook