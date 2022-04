Rukometaši Osijeka

Tekst i foto: RK Osijek

s gostovanja se vraćaju s nova. U sklopu, svladali su momčads 30:35 i tako opravdali ulogu favorita.Novi prvenstveni susret u SD Sutinska Vrela otvorio jepogotkom za početnu prednost Osijeka. Domaćini su odmah izjednačili preko, a onda jepoentirao i za vodstvo. No, ono nije dugo potrajalo. Od osme minute Osječani preuzimaju inicijativu pa postižu četiri uzastopna pogotka u tri minute. Redaju se, zatimpa naposljetkukoji u 11. minuti zabija za 3-6.Desetak minuta kasnije ta se prednost udvostručila – u 20. minutizabija za 6-12. Do kraja prvog dijela susreta izabraniciodržavaju stečenu prednost, a drugim pogotkomza 12-17 odlazi se na odmor.Drugo poluvrijeme igrači Osijeka otvaraju. U svega sedam minuta triopostiže šest pogodaka pa svoju momčad dovodi u dotad najveću prednost s 13-23. Domaćini pokušavaju odgovoriti, alismanjuju tek na 17-24. U 51.minutitrese mrežu Novog Zagreba za 22-29, a ondasmanjuju na 24-29. Tih pet golova razlike održali su sve do kraja dvoboja kada jepostavio konačan rezultat od 30-35.u redovima Osijeka bio jekoji je postigao sedam pogodaka, i to u prvih 35 minuta susreta. Dobre učinke upisali su ite pivotkoji su pet puta zatresli domaću mrežu.Osječki sastav ovom je pobjedom još jednom potvrdio da je lider prvenstva. Osječani su vodeći s, a druga je ekipa Čakovca koja ima tri boda manje, ali i utakmicu više. Sljedeće kolo donosi upravo dvoboj vodeće dvije ekipe, ali prije toga momčadima jedan važan zadatak –u kojem u srijedu na Zrinjevac stižu Sesvete! Svi su pozvani na rukometni korner s početkom u 16:00. ulaz na utakmicu Kupa bit će slobodan svima i uz besplatno piće na sjeveru