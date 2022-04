Kino Urania

Elma & Admir

srijedu, 27. travnja 2022.

20:00 sati

kinu Urania

70 kn

Sevdahu na filmu…i okolo njega

Sevdahu na filmu…i okolo njega

koji će se održati u kinu Urania s početkom u 20:00 sati

Postoje razne definicije i tumačenja sevdaha i sve se nekako vrte oko izvornog prijevoda arapske riječi sawda što znači crna žuč. Dakle, nešto tužno, melankolično, nekako down ili blue. Postoji i vjerovanje da je Bosna i Hercegovina domovina sevdaha, a tko imalo pozna Bosance i Hercegovce zna da to nisu tužni ljudi nego upravo suprotno, veseli i sretni koji tu neku tugu, ako je ima, nose u sebi duboko skrivenu baš kao kamenčić u cipeli da ih podsjeća kako je život zapravo lijep bez obzira što nosio sa sobom. E upravo ta kombinacija neke tuge i melankolije s jedne i sreće i veselja s druge strane bio je glavni drive Elmi Burnić i Admiru Ćulumareviću iz sjajnog Filmmusicorkestra da donesu publici neke od najljepših sevdalinki koje su se pojavile na filmskom platnu u jednom lijepom i zanimljivom aranžerskom ruhu.

SEVDAH NA FILMU…i okolo njega zaista je poseban glazbeni program koji će vas podsjetiti na neke nezaboravne filmove.

Sevdah na filmu dio je programa FilmItLoud- Resonance Cinema. Cultural Hub For Curious Minds.

Cijena ulaznice: 70 kn