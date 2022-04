Prihvatnog centra Osijek u dvorani Jug 2

Ivana Anušića

Mate Lukića

Damir Trut

200 osobe

200-ak

smještaja, preko Info pulta, Dječjeg kutka, mogućnosti školovanja, radionice učenja hrvatskog jezika

za zapošljavanje

Robert Markt

uštimanom sustavu

Damir Trut

U svakom segmentu smo korak ispred događaja što je u organizacijskom smislu jako dobro

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

U prostorimadanas je održan radni sastanak na kojem su uz županai načelnika Stožera civilne zaštite OBŽsudjelovali ravnatelj Ravnateljstva Civilne zaštite RHte predstavnici organizacija uključenih u prihvat raseljenih osoba iz Ukrajine.Načelnik Stožera Mate Lukić izjavio je kako se na području OBŽ-a trenutno nalazi okokoje su smještene u prihvatnim centrima, a jošosoba smješteno je u privatnom smještaju. Ravnateljstvo su izvijestili o svim oblicima pomoći koji se pružaju raseljenim osobama, oditd.Ravnatelj Zavoda za zapošljavanje izvijestio je kako postoji dosta poslodavaca koji su zainteresiraniraseljenih osoba i njima je omogućen pristup Info centru gdje mogu razgovarati s potencijalnim kandidatima. Nakon rješavanja administrativnog statusa raseljenih osoba, one će biti upućene zainteresiranim poslodavcima., izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa, čestitao je stožeru OBŽ na sjajnou kome djeluje i Crveni križ koji raseljenim osobama pruža psiho-socijalnu podršku, rade na spajanju obitelji te prijenosu informacija između razdvojenih obitelji, dijele humanitarnu pomoć te redovito obilaze obitelji smještene u privatnom smještaju i prihvatnim centrima. Markt je pozvao sve osobe koje žele pomoći HCK kao prevoditelji neka se jave jer je sve veća potreba za takvim osobama., ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite, istaknuo je kako je u RH do danas ušlo 11.590 raseljenih osoba iz Ukrajine, od čega je njih oko 1000 smješteno na području Slavonije. Sustav zbrinjavanja odlično funkcionira jer su posloženi svi elementi - od prihvata, preko smještaja pa do integracije tih osoba u hrvatsko društvo. „“, izjavio je Trut dodavši da niti jedna raseljena osoba iz Ukrajine nije u situaciji da nije dobila skrb koja je propisana, pa čak i više od toga.