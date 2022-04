Xiaomi

je danas predstavioza hrvatsko tržište, koja sadrži tri flagship pametna telefona:, kao i proizvodekorisnicima omogućuje snimanje snimaka studijske kvalitete bez obzira na scenarij, bez obzira radi li se o zahtjevnim uvjetima osvjetljenja ili snimanju objekata u pokretu. Sva tri telefona imaju trostruke kamere profesionalne klase s glavnom širokokutnom kamerom rezolucije 50 MP, s mogućnošću snimanja una modelima Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12.ističe se svojim najsuvremenijom trostrukom kamerom rezolucije, s vrhunskim. Ovaj senzor je sposoban uhvatiti veliku količinu svjetlosti i omogućuje napredne fotografske mogućnosti s bržim fokusiranjem i većom točnošću boja. Xiaomi 12 i Xiaomi 12X imaju ultraširokokutnu kameru od 13 MP, zajedno s telemakro kamerom od 5 MP.Modeli Xiaomi 12 serije koriste naprednu. Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 mogu se pohvaliti procesorom Snapdragon® 8 Gen 1 – Qualcommovom najnaprednijom mobilnom platformom. Izrađen u 4 nm procesu, ovaj procesor povećava mogućnosti grafičkog renderiranja GPU za 30% i energetsku učinkovitost za 25% u usporedbi s prethodnom generacijom .Sva tri uređajaocjenu s podrškom za. Zaslon ima zaštitu Corning® Gorilla® Glass Victus®, otpornu na ogrebotine, te podržava Dolby Vision®. Xiaomi 12 serija podržava i HDR 10+.Xiaomi 12 serija uključuje, globalno objavljen početkom ove godine. Ažuriranje uključuje bržu pohranu, veću učinkovitost pozadinskih procesa, pametnije procesiranje i dulje trajanje baterije. Xiaomi 12 Pro ima Xiaomi HyperCharge punjenje od 120 W. S baterijom kapaciteta 4.600 mAh, potpuno napunjenom za svega 18 minuta u Boost modu, Xiaomi 12 Pro pruža namodernije mogućnosti punjenja nove generacije . Xiaomi 12 i Xiaomi 12X u svojim kompaktnim kućištima sadrže baterije kapaciteta 4500 mAh. Oba uređaja podržavaju žičano 67 W turbo punjenje. Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 također podržavaju 50 W bežično punjenje i 10 W obrnuto punjenje.Korisnici Xiaomi 12 serije dobit će do tri mjeseca usluge YouTube Premium besplatno, što će korisnicima omogućiti pristup najboljem sadržaju bez oglasa i izvan mreže - gdje je dostupno . Ovaj dodatak uključuje i pretplatu na uslugu YouTube Music Premium, na kojoj korisnici dobivaju neograničen pristup bez oglasa k više od 80 milijuna pjesama, kao i nastupe uživo, obrade i remikse.Svi korisnici modela Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12X uživaju i pogodnost besplatne zamjene zaslona u roku od 6 mjeseci (180 dana) od datuma kupnje uređaja . Osim toga, korisnici modela Xiaomi 12 Pro dobivaju i uslugu međunarodnog jamstva .- Xiaomi 12 Pro dolazi u dvije izvedbe, 8 GB + 256 GB i 12 GB + 256 GB. Preporučena maloprodajna cijena modela 12+256 GB iznosi- Xiaomi 12 dolazi u tri izvedbe, 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB te 12 GB + 256 GB. Preporučena maloprodajna cijena modela 8+256 GB iznosi- Xiaomi 12X dolazi u dvije izvedbe, 8 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB. Preporučena maloprodajna cijena modela 8+128 GB iznosi*Cijene koje nisu navedene bit će objavljene naknadno.Proizvodi će biti dostupni u ovlaštenim trgovinama i web trgovinamaXiaomi serija dostupna je na linku Xiaomi 12 PRO - Xiaomi 12 PRO Xiaomi 12 - Xiaomi 12 Xiaomi 12X - Xiaomi 12X vrše se prednarudžbe telefona Xiaomi serije 12, a tijekom tog razdoblja dostupna je posebna akcija za prednarudžbe. Kupci pametnih telefona Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12pametni sat, a kupci telefona Xiaomi 12X slušaliceS ukupno, uključujući iautomatski se uključuju kada prepoznaju aktivnost hodanja i trčanja, bilo na otvorenom ili traci za trčanje. Kompatibilni s aplikacijama Strava i Apple Health, uređaji podržavaju kontinuirano poboljšano praćenje zdravlja, uključujući praćenje zasićenja krvi kisikom (SpO2), praćenje zdravlja žena i poboljšano praćenje sna .podržava Bluetooth pozivanje, plaćanje putem Mastercard NFC-a i Amazonovog glasovnog asistenta Alexa . S punom baterijom autonomija iznosi 12 dana uobičajene upotrebe ili do 24 dana u načinu rada za uštedu baterije .Od 1. travnja 2022,bit će dostupan u ovlaštenim trgovinama i web trgovinama po preporučenoj maloprodajnoj cijeni odOd 1. travnja 2022,bit će dostupan u ovlaštenim trgovinama i web trgovinama po preporučenoj maloprodajnoj cijeni odZvuk na studijskoj razini uvijek dolazi s. Slušalice Xiaomi Buds 3T Pro čine inovativnu kombinaciju napretka hardvera i softvera, uključujući dinamičku jedinicu s dva 10 mm magneta sa sekcijskim DLC premazom, kao i podršku za LHDC 4.0 audio kodek.Uz to, slušalice Xiaomi Buds 3T Pro imaju i hibridno aktivno poništavanje buke do. Korisnici mogu birati izmeđuili odabrati način rada Adaptive koji omogućava da se slušalice automatski prilagode razini buke iz okoline. Uz Transparency način, korisnici mogu ostati svjesni okoline dok su u pokretu.Uz udobno i sigurno pristajanje te povezivanje s dva uređaja, slušalice mogu napajati do 6 sati reprodukcije s jednim punjenjem ili 24 sata s futrolom.Od 1.4. 2022, slušalicebit će dostupne za kupnju u ovlaštenim trgovinama i web trgovinama po preporučenoj maloprodajnoj cijeni odXiaomi je predstavlja i nove slušalice Xiaomi Buds 3. Uz tri ANC načina rada, slušalice Xiaomi Buds 3 korisnicima donose poništavanje buke do 40 dB, učinkovito smanjujući pozadinsku buku bez obzira radite li, učite ili putujete. Xiaomi Buds 3 također vam omogućuju da čujete zvukove iz okoline, zahvaljujući načinu rada Transparency. Kad se prebacite na poboljšani glasovni način rada, možete jasno čuti ljudske glasove i uživati u razgovoru s ljudima pored vas bez potrebe da vadite slušalice iz ušnih školjki.Uz mogućnost povezivanja s dva uređaja, Xiaomi Buds 3 omogućuju jednostavno prebacivanje između gledanja filma na prijenosnom računalu i preuzimanja poziva s telefona. Uz podržano bežično punjenje, Xiaomi Buds 3 omogućuju do 7 sati reprodukcije s jednim punjenjem i do 32 sata ukupne uporabe s futrolom.Od 1.4. 2022, slušalice Xiaomi Buds 3 bit će dostupne za kupnju u ovlaštenim trgovinama i web trgovinama po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od