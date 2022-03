Istok

rasprodana tribina Zapad dolje i Lože

Zapad gore

40 kuna

GNK Dinamo/HNK Gorica

od petka 1. travnja

nije potrebna EU digitalna COVID potvrda

Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

Nakon tribine, u srijedu je, ulaznice za iste više nisu u prodaji.Do četvrtka, kada je zadnji dan zaštićene prodaje, bit će u prodaji isključivo ulaznice za tribinu. Cijena ulaznice iznosi, a do četvrtka u 18 sati (radno vrijeme blagajni je od 12 do 18 sati) pravo prvokupa istih imaju svi navijači koji su bili na utakmici protiv(provjera će se vršiti uz predočenje ulaznice s utakmice protiv GNK Dinamo/HNK Gorica ili uz osobni dokument evidencijom u sustav prodanih ulaznica za utakmicu protiv GNK Dinamo/HNK Gorica).Sve preostale ulaznice nakon zaštićene prodaje bit će moguće kupiti u slobodnoj prodajiod 12 do 18 sati. Podsjećamo, za utakmicu protiv HNK Hajdukkao preduvjet za ulazak na stadion.