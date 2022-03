Igor Delač

Tijekom borbe s bolešću, puno sam razmišljao o svemu što sam doživio. Shvatio sam da sam život doživljavao zdravo za gotovo, kao i većina ljudi. Često nismo svjesni svoje prolaznosti sve dok jednom ne udarimo glavom u zid i naprasno se probudimo u surovoj realnosti. To se upravo dogodilo meni, kada sam dobio dijagnozu i kada se u jednom trenu oko mene srušio sav svijet. Tek tada sam shvatio što su prave životne vrijednosti i da to ni u kom slučaju nije nešto materijalno. Nakon što sam uspio pobijediti bolest i vratiti se u normalnu životnu rutinu, odlučio sam nadalje uživati u svakom novom danu i biti zahvalan zbog toga. Svaki dan je novi dar koji trebamo iskoristiti na najbolji mogući način i živjeti punim plućima. Moramo biti svjesni koliko je život kratak, nema reprizu i da ne možemo vratiti vrijeme iz prošlosti. Sutra možda neće biti. Stoga moramo živjeti u sadašnjosti jer to je jedina realnost. Zato je dobro sjetiti se lijepih trenutaka iz prošlosti i dragih ljudi s kojima smo ih dijelili i zajedno uživali u njima. Jako je važno nikada ne zaboraviti svoje bližnje, svoje prijatelje i sve one koji su uvijek bili uz nas. Najsretniji su ljudi koji koji imaju koga voljeti i koji su voljeni, koji imaju s kim dijeliti ljubav i zajedno se radovati svakom novom danu. U spotu za pjesmu „Ne zaboravi” odlučio sam s publikom podijeliti uspomene na brojne lijepe trenutke iz mog života i prisjetiti se svih dragih ljudi s kojima sam dijelio dobro i zlo, koji su mi u životu uvijek bili potpora. Neki od njih na žalost nisu među nama, ali uvijek ih se rado sjetim. To je na neki način i kratka retrospektiva moje glazbene karijere koja traje već punih 40 godina.

je krajem prošle godine objavio svoj dugo očekivani album „”. Na albumu se nalaziizmeđu kojih su i Igorove prethodno objavljene uspješnice. Svih osam Igorovih singlova zaredom su zasjeli na 1. mjesto službene nacionalne top liste HR TOP 40, što predstavlja izniman uspjeh i svojevrstan rekord. Ne pamti se da je tako nešto u skorije vrijeme pošlo za rukom nekom od domaćih izvođača. U suradnji sa autorsko producentskim timom Hit Factory, Igor Delač je u svojim pedesetim godinama ostvario najveći uspjeh u karijeri.Sada je na red došla pjesma „” koja predstavlja svojevrsno, pa čak i, jer donekle odstupa od dosadašnjeg Igorovog pop zvuka. Pjesma sa prizvukom britpopa koja naginje na pop rock, Igora predstavlja u sasvim novom svjetlu. Specifična boja Igorovog glasa i energija koju nosi, idealno se uklapa u ovaj novi izričaj. Pjesmu autorski potpisuje, a za izvrsnu glazbenu produkciju zaslužan jePjesma „Ne zaboravi” nadovezuje se na pjesmu „Samo zbog vas”, Igorov povratnički singl sa kojim se vratio na scenu nakonzbog bolesti. Ta pjesma predstavljala jepublici i svima onima koji su sve vrijeme bili uz njega i pružali mu podršku. Nakon što je dobio bitku sa najtežom bolesti, Igor je sasvim promijenio pogled na život i odlučio svaki dan živjeti punim plućima, kao da je posljednji. Život je najljepši dar, ali često nismo svjesni njegove prolaznosti i krhkosti. Tek kada se susretnemo sa bolešću ili nekim nepremostivim problemom, počinjemo razmišljati drugačije i više cijeniti svakodnevne sitnice koje nam život čine ugodnijim i ljepšim. Uvijek je dobro da se prisjetimo nekih lijepih trenutaka iz prošlosti i svih onih koji su nam život učinili bogatijim, sa kojima smo dijelili dobro i zlo, zajedno se smijali i radovali svakom danu. Najvažnije od svega je da nikada ne zaboravimo voljeti i koliko smo sretni što imamo nekoga sa kim možemo tu ljubav dijeliti i zajedno se radovati životu.” - rekao nam je Igor Delač.Za pjesmu "Ne zaboravi" Igor je snimio zanimljiv video spot u kojem se mogu vidjeti fotografije iz njegovog privatnog života i bogate glazbene karijere. Spot je sniman u Osijeku, u bivšem, a režirao ga je