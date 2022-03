Rukometaši Osijeka

Tekst i foto: RK Osijek

ove su sezone upisaliprotiv momčadi. U sklopu, inače drugom međusobnom ogledu ovih ekipa, Osijek je ponovno– ovaj put na domaćem parketu s 36:29.Izabranicisjajno su otvorili subotnji ogled u. Nakon početnog vodstva gostiju, Osječani su odmah izjednačili preko Ninaja pa preuzeli inicijativu. U četvrtoj minutikrade loptu i trči u kontru što rezultira prvim vodstvom Osijeka. Nakon Čurića, razigrao se ikoji je u dvije minute postigao tri pogotka – posljednji također iz kontre za vodstvo 5-1 i oduševljenje s tribina. U desetoj minutiodlično su presjekli napad Siska pa vratili loptu u svoje redove, a onda je Ninaj i poentirao za 7-3.Uspješno je osječki sastav održavao vodstvo s tri, četiri gola razlike, a onda je u posljednjih desetak minuta prvog dijela susreta došlo do pada koncentracije. Od 18. minute gostujući su igrači četiri puta zaredom zatresli mrežu Osijeka –naizmjence su se upisivali u strijelce i tako u 21. minuti postavili izjednačen rezultat (12-12). Do kraja prvog poluvremena Siščani su bili nešto s(p)retniji pa na odmor otišli s minimalnom prednosti od 16-17.Ravnopravan dvoboj nastavio se i početkom drugog dijela susreta. Radović je odmahna 17-17, a onda se uglavnom igralo gol za gol sve do 42. minute kada domaćini ponovno preuzimaju inicijativu. U kombinaciji Čurića i Ninaja, u roku od dvije minute došli su u novu prednost s 27-24. U 50. minuti zabija iza 30-25 pa postaje sve jasnije da će bodovi i u ovom kolu ostati na Zrinjevcu. Posljednjih deset minuta osječki su prvotimci mirno priveli utakmicu kraju, aiz gostujućih redova je pogotkom sa sedam metara postavio konačan rezultat (36-29).Igrači Osijeka bili supa je ovaj put teško istaknuti najboljeg. Najuspješniji strijelac bio jes fantastičnih devet pogodaka, a prate gasa šest pogodaka tekoji su po pet puta zatresli protivničku mrežu. Upravo je Ninaj pružio odličnu partiju – presjekao je nekoliko ključnih dodavanja gostiju, a ostavio je dojam kao da ga je bio pun teren. Treba istaknuti i naše vratare – Vujović je upisao 12 obrana, a, koji je igrao posljednjih petnaestak minuta, njih 5.Najbolji strijelac susreta i lijevo krilo Osijeka prokomentirao je susret:, tvrdi Radović.Uz ova nova dva boda, momčad Daga Kovačevića učvrstila se na1. HRL Sjever s 34 osvojena boda. Drugoplasirana je ekipa Čakovca koja zaostaje tri boda, ali ima i utakmicu više.U sljedećem kolu igrači Osijeka gostuju kod, nezgodne momčadi sa sredine tablice. Ipak, planovi Osječana su isti: - Pripremit ćemo se kao i za svaku utakmicu. Puno trke i jaka obrana – mislim da onda neće biti upitna pobjeda, dodaje Radović.