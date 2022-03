Đakovu

Savjeti i preporuke za vozače mopeda i motocikala:

Najčešće greške vozača automobila u odnosu na motoriste:

Najčešće greške vozača motocikala i mopeda zbog kojih stradavaju:

Jučer, 27.ožujka, oko 15,30 sati, u, dogodila seu kojoj je smrtno stradao vozač motociklaDo prometne nesreće je došlo na način da seosobnim automobilom kretala ulicom Josipa Runjanina te je dolaskom do kućnog broja 18 započela radnju skretanja u lijevo na kolni ulaz, a da seda tu radnju može izvršitiza druge sudionike. U tom trenutku vozač motocikla 31-godišnjak krenuo jekojim je upravljala 25-godišnjakinja te svojom desnom bočnom stranom motocikla udario u prednji lijevi bočni dio osobnog automobila. Nakon toga motocikl se nastavio kretati te udario u parkirani osobni automobil i zaustavio se. Vozač motocikla 31-godišnjak na mjestu prometne nesrećeOčevid na mjestu događaja obavila je zamjenica općinskog državnog odvjetnika u suradnji s očevidnom ekipom Policijske postaje Đakovo.- prije vožnje očistite vizir, stavite zaštitnu kacigu i pravilno je zategnite,- uz zaštitnu kacigu koristite i drugu zaštitnu opremu (jakna, hlače, štitnici, čizme i rukavice),- zbog ionako manje, a samim time i teže uočljive siluete na cesti, preporuka je nositi svjetliju odjeću i kacigu, „življih“ boja, odnosno s reflektirajućim detaljima,- provjerite tlak u gumama,- upalite dnevno ili kratko svjetlo,- ne upravljajte pod utjecajem alkohola ili droga,- poštujte dopuštena ograničenja brzine,- prilagodite brzinu vožnje uvjetima na cesti (stanju i karakteristikama ceste),- prilikom vožnje u skupini, vozite se u slijedu, jedan iza drugoga,- izbjegavajte vožnju na dijelovima asfalta na kojima ima pijeska, ulja i sl., posebice u zavojima,- prilikom vožnje kroz lijevi zavoj, odmaknite se od središnje crte (jer se vožnjom uz crtu i naginjanjem u zavoju glava vozača može nalaziti čak do 1 metar u prometnoj traci namijenjenoj za promet vozila iz suprotnog smjera),- ne vozite slalom između vozila,- kontrolirajte svoje ponašanje i strast za vožnju te ne ispitujte i ne dokazujte mogućnosti svog mopeda ili motocikla,- predviđajte poteze vozača (drugih) automobila,- vozite se na dovoljnoj udaljenosti od vozila ispred sebe,- vozite se sredinom prometnog traka (iznimka je situacija kretanja kolnikom koji ima samo jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, kada se moped tada treba kretati što bliže desnom rubu kolnika),- poduzmite i sve drugo što je u vašoj moći da budete sigurni u prometu.- oduzimaju im prednost prolaska,- prilikom prestrojavanja, pretjecanja ili skretanja vozila ne pridaju dovoljno pozornosti ovoj kategoriji vozača, tako da im se često nađu u tzv. „mrtvom kutu“ bočnog ogledala,- skretanje ili prestrojavanje obavljaju neoprezno i bez pokazivača smjera,- prilikom opisanih radnji često ne vode računa da su motocikli vozila koja, s obzirom na omjer masa/snaga, na kratkim dionicama mogu ostvariti jako velika ubrzanja.- kreću se neprilagođenom brzinom većom od dozvoljene,- ne nose zaštitne kacige,- kreću se površinama koje nisu namijenjene za tu vrstu vozila,- precjenjuju svoje vozačke sposobnosti, dok u isto vrijeme podcjenjuju opasnosti u prometu,- obavljaju pretjecanje ili obilaženje kolone vozila po dijelu kolnika za vozila iz suprotnog smjera kada to, prema prometnim znakovima, nije dopušteno ili je rizično uzimajući u obzir promet iz suprotnog smjera,- provlače se između zaustavljenih kolona vozila,- voze s neupaljenim svjetlima tijekom dana čime su, uzimajući u obzir ionako manju siluetu samog vozila i vozača u odnosu na druga vozila, još manje uočljivi u prometu za druge sudionike,- upravljaju neregistriranim i tehnički neispravnim vozilima,- upravljaju vozilima prije stjecanja prava (bez položenog vozačkog ispita),- uklanjaju blokade na mopedima čime povećavaju krajnju brzinu vozila, koje je prema tvorničkim konstrukcijskim svojstvima namijenjeno za brzine do 45 km/h. - izvijestili su iz policije.