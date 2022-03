Policijske uprave osječko - baranjske

U razdoblju od 25. do 27. ožujka, na područjuu prometu je zaustavljenoosobnih automobila ikoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.Tijekom vikenda, policijski službenici su osim alkohola evidentirali još, od kojih je evidentirano 286 prekršaja prekoračenje brzine kretanja vozilima, 19 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 12 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 prekršaj upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje vozilima, 1 prekršaj upravljanje pod zabranom na upravljanje vozilima, 8 prekršaja upravljanje neregistriranim vozilom i 78 ostali prekršaji.Najveća prisutnost alkohola u krvi evidentirana je dana 25. ožujka, oko 8 sati, u, kada su policijski službenici u nadzoru prometa zaustavili biciklistu,iz Bistrinaca. Biciklisti je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odU petak, 25. ožujka, oko 20,30 sati, u, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 53-godišnji hrvatski državljanin iz Đakova. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 1,10 grama po kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu do 15000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.U subotu, 26. ožujka, oko 20 sati, u Bilju, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljaoiz Bilja. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Oko 22 sata, u, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljaoiz Donjeg Miholjca. Vozač je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvolazbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova i evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je do sada 2 puta pravomoćno presuđen za prikupljene negativne prekršajne bodove, 2 puta za upravljanje pod zabranom za upravljanje motornim vozilima, 1 put za upravljanje pod prisutnosti alkohola u krvi iznad 1,50 grama po kilogramu i 1 put za odbijanje podvrgavanju ispitivanja na alkohol te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Vozaču je privremeno oduzeto vozilo kojim je upravljao sukladno Prekršajnom zakonu te je priveden na nadležni Općinski sud i određeno mu je zadržavanje u trajanju od 7 dana. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 25000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.U nedjelju, 27. ožujka, oko 17,45 sati, na državnoj cesti broj 212, između mjesta, dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe lako tjelesno ozlijeđene. Vozač,upravljao je osobnim automobilom i nije držao dovoljan razmak između vozila ispred sebe te je udario u zadnji dio vozila koje se kretalo ispred njega. Vozaču, 21-godišnjaku evidentirana je prisutnost alkohola u krvi od 1,52 grama po kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22500 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih bodova. - izvijestili su iz policije.