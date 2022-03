Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

5. međunarodni znanstveni skup Europski realiteti pod krovnom temom „Moć“

Krešimir Purgar

Vladimir Ham

Robert Raponj

Sudionici ovoga skupa razmatraju koje su to izvedbe moći, gdje se ona pojavljuje, u kojim društvenim segmentima i na koji način ju možemo prepoznati, pogotovo ako je ona nevidljivo sredstvo manipulacije. Utoliko je ova bijenalna konferencija i vrlo aktualna

Ivana Nobilo

Cultural Differences on Customer Service Expectations in Switzerland

David Freedberg

The Power of Images

Joaquin Barriendos

Spectral Power: Violence, visuality and dissapearance

150 sudionika

U petak, 25. ožujka 2022. godine, u prostorijamaodržan jeNa svečanom otvorenju u Auli Rektorata Sveučilišta okupili su se predstavnici organizatora, suorganizatora i partnera, akademske zajednice, jedinica lokalne samouprave te nacionalnih, lokalnih i regionalnih institucija. Nazočne su pozdravili izv. prof. dr. sc., prodekan za znanost i projekte Akademije, zatim, predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka te red. prof. dr. art.a, prorektor za međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. „“, istaknuo je prodekan Krešimir Purgar.U okviru skupa, posredstvom Zoom kanala, organizirana su tri online plenarna predavanja troje uglednih inozemnih stručnjaka. Dr. sc., dekanica Swiss School of Business and Management u Ženevi (Švicarska) govorila je na temu „“, prof. dr.s Columbia University (Sjedinjene Američke Države) održao je predavanje pod naslovom „“, a prof. dr.s Universidad Andina Simon Bolivar (Ekvador) izlagao je na temu „“.Konferencija je okupila gotovoiz 11 zemalja (Sjedinjenih Američkih Država, Ekvadora, Indije, Švicarske, Belgije, Njemačke, Portugala, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske) sa četiri kontinenta koji su održali gotovo 80 izlaganja u različitim područjima, podijeljenih u tri osnovne tematske cjeline: Moć i digitalni univerzum – medijski, obrazovni i društveni aspekti; Moć u pravnom, ekonomskom i znanstvenom okruženju te Moć u kulturnom i umjetničkom prostoru i produkciji.Organizator je skupa Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, a glavni suorganizatori su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Centar za znanstveni rad u Vinkovcima i Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Međunarodni suorganizatori su: Hochschule der Medien Stuttgart (Njemačka), Politécnico do Porto (Portugal), Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Fakulta masmediálnej komunikácie (Slovačka), Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información (Španjolska), Swiss School of Business and Management Geneva (Švicarska) i Sveučilište u Mostaru (Bosna i Hercegovina). Partneri su konferencije Grad Osijek i Osječko-baranjska županija.