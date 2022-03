Ivan Radić

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Gradonačelnik, župani ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unijesudjelovali su danas u obilasku radova na izgradnjina S cesti u Gospodarskoj zoni Jug.Podsjetimo,kao nositelj projekta potpisali su prošle godineProjektom izgradnje Zgrade 1 Gospodarskog centra Grad i Županija dobit će prijekoza regionalne i međunarodne sajamske i druge manifestacije u svim granama gospodarstva, te za izlaganje, prezentaciju ili prodaju proizvoda, dobara i usluga, kao i prostor za konferencije, kongresna događanja i poslovne susrete kakav nedostaje gradu, županiji i istoku Hrvatske.Riječ je o višenamjenskom prostoru ukupne površine, a ukupna vrijednost radova jeod čegadolazi iz EU fondova, Ministarstvo je osiguralo, a ostatak su uložili grad i županija. Radovi su započeli u srpnju 2021., a njihov dovršetak planiran je za prosinac ove godine. Po završetku radova slijedi opremanje objekta i ishođenje uporabne dozvole.Gradonačelnikistaknuo je kako su radovi na izgradnji Gospodarskog centra u punom jeku, auskoro će dobiti pravikakav i zaslužuju kao metropola istočne Hrvatske.Radić je naglasiona području Grada: smanjenje broja nezaposlenih na godišnjoj razini za gotovo, dobra poduzetnička klima, potpore poduzetnicima koje daju i grad i županija. Popunjena je prva faza u Gospodarskoj zoni u Nemetinu i upravo je objavljen natječaj za drugu fazu, prodano je šest od devet parcela ua uskoro započinje izgradnja centralne zgrade.Gradonačelnik je najavio kako u Gospodarsku zonu Jug uskoro dolazii otvara sešto je investicija vrijednaŽupanizjavio je kako je ovo jedan od niza projekata koje grad i županija rade zajedno kao partneri. Do kraja godine dobit ćemokoji će biti generator svih gospodarskih aktivnosti na području grada, županije ali i mnogo šire. Ovdje će se održavati aktivnosti kroz cijelu godinu, a novi prostor preuzet će ulogu Pampasa koji će u budućnosti ostati samo streljana.Ministricarekla je kako jeu izgradnji ove zgrade, no to je samo početak i dio jednog većeg kompleksa koji će imati mnogo više sadržaja. Svrha novog centra bit će služiti kao javna poslovna i poduzetnička infrastruktura koja će omogućiti međusobne kontakte poduzetnika te im omogućiti prilike za suradnju kako među sobom, a isto tako i sa sličnim ustanovama na području cijele EU.Tramišak je zaključila kako će Ministarstvo nastaviti pratiti ovaj projekt u novom razdoblju te će omogućiti prijavu zai ostalim zgradama koje će činiti budući kompleks (poslovni toranj, kongresni centar i ostali sadržaji).