Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Danas su u2 otvorenivrijedniPrema riječimaiz BB Oil-a, tvrtka raditevrhunske kvalitete za europska i svjetska tržišta te su se uspjeli pozicionirati u premium segment kvalitete. Prije nekoliko godina krenuli su s projektom, a da bi mogli zadržati ovako, odlučili su ući u projekt izgradnje sušare i silosa.Kapacitet jesušenja, a kapacitet skladištenja sa silosima i niskopodnim skladištem je. Sam kapacitet Uljare jeprerade uljarica, a imaju prostora i za uslugu prerađivanja i plasiranja na tržište za ostatak proizvođača iz regije koji se bave uzgojem ekoloških žitarica i uljarica.Što se budućih investicija tiče, na području Erduta kupili su više od. Projekt Vinarije je pri kraju te očekuju da će ishoditi građevinsku dozvolu i onda započeti s izgradnjom. Projekt je težak, a dovršetak Vinarije planiran je za rujan iduće godine, odnosno do početka iduće berbe.Župan osječko-baranjskiistaknuo je kako su ovakvi projekti iznimno bitni za OBŽ. Oni stvarajuod poljoprivrednog zemljišta, dovode do povećanja broja zaposlenih, povećanog BDP-a županije, smanjivanja broja nezaposlenih i poboljšanja poduzetničko-obrtničke aktivnosti na području OBŽ-a te će Županija biti na raspolaganju svim tvrtkama poput BB Oila.Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske uniječestitala je tvrtki BB Oil na ovojjer je to dokaz razvoja proizvodnje, posebno prehrambene industrije koja dobiva sve više na značaju. Jedan od važnih ciljeva Hrvatske je samodostatnost u proizvodnji hrane, a sljedeći korak je povećana mogućnost izvoza.Tramišak je izvijetila i kako se započelo sza razdoblje 2021. – 2027. na području, tako da se u tom razdoblju očekuju brojne mogućnosti za ostvarivanje ovakvih investicija ne samo u poljoprivredi i prehrambeboj industriji već i u drugim industrijama od strateške važnosti na ovom području – prerada drveta, metalurška industrija, informacijsko-komunikacijske tehnologije i razvoj kontinentalnog turizma.