U protekla 24 sata na područjuevidentirane su 4 prometne nesreće. U 3 prometne nesreće 6 osoba je lako tjelesno ozlijeđeno. Jedna prometna nesreća za posljedicu je imala materijalnu štetu.Na području Osijeka evidentirali smo 3 prometne nesreće, a na području Đakova evidentirali smo 1 prometu nesreću.U 11,20 sati, u, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljaoiz Vukojevaca prije stjecanja prava na upravljanje.Unazad 2 godine, 17-godišnjak imaza upravljanje motornim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje te mu je privremenovozilo kojim je upravljao, do donošenja odluke o prekršaju.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.