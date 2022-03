11 godina

slavljenički mjesec u Portanovi

puno zabave, nagrada i iznenađenja

velika nagradna igra

veliko finale

11.000 kuna

nedjelje, 27. ožujka 2022

CCC, Galileo, Jordie's, Europa 92, Nicole Marie, Office shoes, Optika Anda, Pepco, Polleo sport, Springfield, Top Shop, Luckia Casino i Xiaomi.

25., 26. i 27. ožujka

odličan shopping s popustima

maskota Portoš

častiti besplatnim shoppingom

subotu 26. ožujka 2022.

super zabava za najmlađe posjetitelje

11 Superjunaka

nedjelju 27. ožujka 2022.

17 sati

veliku tortu i šampanjac

Ovih dana slavimo velikih 11 godina od otvaranja Portanove - najvećeg slavonsko-baranjskog trgovačkog centra. U ovih jedanaest godina Portanova je postala brend ne samo Osijeka, već i cijelog istoka Hrvatske, te je postala mjesto koje ljudi ne odabiru samo radi shoppinga, već mjesto na koje rado dolaze kako bi tu proveli svoje vrijeme, opustili se, družili i zabavili, a tu interakciju Portanova im omogućuje kroz organizaciju raznovrsnih društvenih događanja, koncerata, predstava, izložbi, nagradnih igara, humanitarnih akcija...



Ovim slavljeničkim vikendom željeli smo još jednom zahvaliti našim posjetiteljima na vjernosti i povjerenju koje su nam ukazali. Ponosni smo na sve što smo do sada ostvarili, ali ovdje se ne zaustavljamo. Nastavljamo osluškivati potrebe naših posjetitelja i već sada radimo na novim sadržajima i novim događanjima i na tome da za njih budemo još bolji

Vlatka Šimunović

[Sponzorirani članak]

Kako smo već dobro za ovihnaučili, ožujak je, a to uvijek značiza posjetitelje ovog trgovačkog centra. Još početkom ožujka započela jeu kojoj mogu sudjelovati svi koji obave shopping u bilo kojem prodajnom, uslužnom ili ugostiteljskom objektu ovog centra, i to bez obzira na iznos na računu te sudjelovati s neograničenim brojem računa. Kako nam se bližiproslave tako nam se bliži i trenutak kada ćemo saznati tko je sretnik koji će za 11. rođendan Portanove osvojitiza shopping u Portanovi. Sudjelovati u ovoj nagradnoj igri možete sve do., do 17 sati, a dobitnika ćemo saznati samo sat vremena kasnije. Uz Portanovu, sponzori nagrada suNajavljena je i glavna proslava rođendana Portanove koja će se održati ovaj vikendOsim što sve posjetitelje očekujekoje su pripremile trgovine ovog trgovačkog centra, tu su i neke dodatne dobre vijesti za sve koji posjete Portanovu ovaj vikend. Omiljenaova tri dana šetat će Portanovom i nasumično odabrane kupce na blagajnama trgovina. Pa nije li to divno? Ako idete ovih dana u Portanovu, a trebali bi, nemojte se iznenaditi ako baš vas Portoš potapše po ramenu taman kada budete vadili novčanik da platite račun. Ako se to dogodi, ništa ne brinite – Portanova plaća umjesto vas! Ukoliko vam račun bude preko 200 kn bilo da ga je platio Portoš ili vi – odšetajte se do Info pulta Portanove, pokažite svoj račun i od ljubaznih hostesa preuzmite poklon iznenađenja., od 17 sati u Portanovi se sprema i. Kako je u pitanju proslava 11 rođendana, simbolično,stići će u Portanovu na druženje s najmlađima. Oni će ih trebati sve pronaći i na mapu skupiti sve Superžigove kako bi osvojili Superdiplomu. Bit će tu i puno plesa, zabave, ali i vrijednih nagrada za najsretnije i najspretnije među njima.A u, budite u Portanovi najkasnije ukada se očekuje vrhunac rođendanske proslave uzza sve posjetitelje. Tada ćemo saznati i tko će za sebe, ali na račun Portanove potrošiti čak 11.000 kuna! Za sve dodatne informacije i detalje ove rođendanske proslave posjetite Portanova.hr i društvene mreže Portanove.", za kraj je dodala, direktorica marketinga TC Portanova