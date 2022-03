Gradsko vijeće

Osječkoodržalo je u utorak. Sjednici je nazočilokoja su razmatrala 36 točaka dnevnog reda, i to izvješća o izvršenjute, oza razdoblje od 4. lipnja do 31. prosinca 2021., o, o provedbi, i drugo.Na sjednici su, između ostalih, usvojeni i prijedlozi odluka o načinu pružanja, o dopuni, o pokretanju postupka izrade provedbenih akata, o dugoročnom zaduživanju Grada Osijeka.Na upit novinara o novim zaduženjima, gradonačelnik je pojasnio kako se ni Grad ni gradska poduzeća ne zadužuju, već refinanciranjem kredita ušteđuju.– odgovorio je gradonačelnik.Radić je pojasnio kako je zaduživanje namijenjeno za financiranje kapitalnih projekata poput, te drugih.Na početku sjednice vijećnici su uobičajeno postavljali pitanja i davali prijedloge gradonačelniku, pa je odgovarajući na upit vijećnikao poslovanju gradskog komunalnog poduzeća Unikom, gradonačelnik objasnio da ne postoje nikakvi problemi u poslovanju.– rekao je gradonačelnik.Na upit vijećnikao troškovima održavanjau Osijeku, gradonačelnik je izvijestio kako u troškovima sudjeluju– odgovorio je gradonačelnik.Na pitanje o digitalizaciji gradske uprave najavio je kako će građani učinak digitalizacije moći osjetiti u lipnju.– kazao je gradonačelnik Radić.Vijećnikpostavio je pitanje u svezi s, na što je gradonačelnik odgovorio kako su projekti izgradnje triju vrtića spremni za prijavu na natječaj iz NPOO.– dodao je gradonačelnik.Na upit vijećnika, gradonačelnik je rekao:– kazao je Radić.Na upit vijećnikao aktivnostima koje Grad poduzima uiz Ukrajine, gradonačelnik je izvijestio kako se na području grada trenutačno nalazite da je u Pothodniku otvoren info-centar gdje mogu dobiti sve potrebne dokumente i informacije. Dodao je kako je Grad od prvoga dana spreman za prihvat raseljenih osoba te da im je sve osigurano, od prijevoza do dječjega kutka u Kulturnom centru, kao i prihvatni centar u Dvorani Jug II.vijećnici su odali počast bivšem gradonačelniku Osijeka(1984.-1985.) koji je preminuo u 92. godini života. Uz gradonačelničku dužnost, Željko Huber 30 godina je proveo na čelu, u dva mandata bio je predsjednik NK Osijeka te čelnik Hrvatskog nogometnog saveza. Dobitnik je i Grba Grada za životno djelo 2104. godine.