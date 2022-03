Samoboru

Tekst i foto: Karate akademija Osijek

U nedjelju je uodržanona kojemu su nastupili i članoviNa natjecanju je sudjelovaloiz 33 zemlje.S obzirom na masovnost ovoga natjecanja, konkurencija je bila velika. Članovi Karate Akademije ostvarili sute u grad Osijek donoses međunarodnog karate natjecanja .Najbolji među članovima Akademije bio jekoji je u kategoriji dječaka 2012., 2013. godište borbe +43 kg osvojio, pobijedivši u prvom kolu predstavnika Kosova s rezultatom 6:1, te u finalnoj borbi superiorno pobjeđuje predstavnika Italije 8:0. I dolazi do zlatne medalje.Nadomak Finala bio jekoji je u prvom kolu pobijedio predstavnika Francuske 4:1, da bi u polufinalu izgubio od predstavnika Slovačke 2:1, te kroz repasažnu borbu za treće mjesto pobijedio hrvatskog predstavnika rezultatom 4:2 te se popeo na postolje kaoDo trećeg mjesta došao je i, u kategoriji dječaci 2013. godište - 39 kg, koji je u prvom kolu naišao na nešto spremnijeg borca iz Slovačke, te nažalost gubi borbu. S obzirom na to da predstavnik Slovačke dolazi do finala, Toni dolazi do borbe za broncu kroz repasaž, i pobjeđuje predstavnika Italija s rezultatom 2:0 i osvajaU kategoriji djevojčice 2013. godište do 27 kg,u prvom kolu gubi borbu od iskusnije protivnice iz Hrvatske te se kroz repasažnu borbu i pobjedom okitilaČlanovi Karate Akademije Osijek jedini klub od svih klubova iz OBŽ koji se vratio kući s osvojenes ovako prestižnog međunarodnog karate natjecanja.Ekipu na natjecanju vodio je glavni trener i predsjednik kluba