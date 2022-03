Osječki biciklistički klub Weekend Warriors

, koji se bavite organizacijom, po prvi put sudjeluje na razvijanjuu suradnji skoja radi na. Projekt "“ obuhvaćasredišnjeg Dunava koji se rasprostire na teritorijui obuhvaćaCilj projekta je osmislitiza promicanje turizma u Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji na ranije spomenutim područjima te podići svijest o važnosti očuvanja istih. Proizvod se sastoji odkoja uključuje obilazak tri zaštićena područja i prikazuje sadašnji način života na tim područjima. Vrlo važno je spomenuti da se u navedenim područjima jasno može vidjeti, a upravo ovakve turističke aktivnosti pridonose podizanju svijesti o važnosti sporijeg načina života i življenja u skladu s prirodom. Osim lošeg utjecaja na prirodu, današnji užurbani i urbani život ostavlja i loš utjecaj na čovjeka jer predstavlja veliki izvor stresa. Projekt "Returning to the last Danube" nastoji približiti prirodu čovjeku te osvijestiti važnost oživljavanja zaboravljenog načina života kroz koji se ljudi lakše mogu približiti sebi samima i živjeti kvalitetan, održiv život.Upravo se bicikl ističe kaoza promociju turističkih aktivnosti jer se vožnjom bicikla kontinuirano povezuje s okolinom pri čemu se. Uz to, bicikl je istovremenoprijevozno sredstvo jer se s njim može puno toga vidjeti u kratkom roku, a sve to dovoljno sporo da se dožive prizori prekrasne okoline i svega što ona pruža.U srijedu, 9. ožujka, članovisu s timom sastavljenom od članova, snimatelja i turističkog vodiča krenuli na trodnevnu turu kako bi odradili testnu fazu projekta.Prvi dan obilježio je posjette kako i pristaje završetku dana, kušanje vina u vinskim podrumimanakon čega je slijedio odmor uDrugi dan biciklističke ture svoj put započinje uvožnjom krozkoja se nastavlja kroz zelenisve do dvorca. Tura svoj put nastavlja s druge strane Dunava, posjećujući dvorac Karapancsai i Major nakon čega se tim zaputio ka Somboru u Etno restoran Fijaker, poznat po tradicionalnoj srpskoj kuhinji.Treći i zadnji dan turističke avanture obilježio je posjetgdje se kajakom veslalo kroznakon čega se uputili ka vikend naselju. Vožnjom kroz rezervat, kušali su se riblji specijaliteti u poznatoj čardi što biciklistički tim potom vodi preko marine Apatin sve do erdutskih vinograda. Biciklistička ruta je završila tamo gdje je i počela, u srcu Osijeka – staroj osječkoj Tvrđi.