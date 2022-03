tehničko prvenstvo Hrvatske za sve uzraste

Tekst i foto: Taekwondo klub "Osijek"

U subotu je u Zaprešiću održanopod pokroviteljstvomNa prvenstvu je nastupio isa svojih 7 natjecateljica. Kadetkinje, juniorkei seniorkeU kategorijiod 12 do 14 godina (2008.-2010.) učenički pojasevi od 8. do 5.kupa nastupile su Lara Mayer i Lana Čulo. Nakon svojih nastupa Lana je osvojilasa zaostatkom od 0.06 bodova za 8. mjestom koje je vodilo u finale te kategorije , a Lara je osvojilaod 15 do 17 godina (2005.-2007.) učenički pojasevi nastupile su Ena Anušić, Dora Dragovan i Nina Vicković. Nakon prvog kruga sve tri natjecateljice su ušle ui to Ena dijelećis predstavnicom karlovačke „Prane" Jelenom Bušić, Nina kao 4. i Dora kao drugoplasirana. Poslije odrađenog finalnog kruga Dora i Nina zauzele sui osvojile su, dok je Ena uspjela potvrditi svoje. Mihaela Berak nastupila je u+18 godina 6.- 1. geup učenički pojasevi i zauzela je. Laura Zahirović nastupila je umajstorski pojasevi koje su se za ovu priliku odvijala po pravilima kao na svjetskom prvenstvu gdje su bili izvučeni parovi kao da se rade borbe, s nositeljima kategorije, a sve zbog nadolazećegsljedećeg mjeseca.Laura je u „borbi“ za medalju izvukla drugu nositeljicu kategorijeiz zagrebačke „Dubrave“ koja ide na spomenuto svjetsko prvenstvo, pogotovo zato što je na kraju turnira i postala