Tekst i foto: Melita Krstić

U sklopu Erasmus+ projekta „“ (Tražimo buduću olimpijsku zvijezdu) od 7. do 9. ožujka 2022. uorganiziran je Camp 3. Partner iz, koji je nositelj ovog kampa, zbog epidemiološke situacije nije organizirao susret u njihovoj školi većsvih partera. Svaki dan su se održavalipreko zoom platforme, a svaka škola je u svojim sportskim dvoranama održavala treninge i natjecanja.Cilj ove mobilnosti bilo je provestikoji su najviše zahvaćenih u ovim disciplinama. Osim navedenog učenicima su demonstrirane i najčešće pogreške s ciljem uvježbavanje precizne tehnike bacanja. Učenici su učili i specifičnu terminologiju koja se koristi prilikom izvođenja ovih disciplina.Učenicivrlo aktivno su sudjelovali u svim aktivnostima i vjerujemo puno naučili o bacanjima. Bilo je zanimljivo biti dio šireg tima koji radi iste aktivnosti u još četiri zemlje. Natjecanje posljednjeg dana mobilnosti bilo je vrlo napeto i mala razlika u rezultatima je odlučivala o pobjedniku. Natjecanje je provedeno u 7.b razredu. U disciplini bacanje vortexa iz mjesta za djevojke prvo mjesto i zlatnu medalju osvojila je, srebro, a broncu. Kod dječaka, prvo mjesto i zlato je osvojio, srebro, a broncuZahvaljujemo svim sudionicima ponajprije učenicima 5.a, 6.a i 7.b odjela na aktivnom sudjelovanju i učiteljima članovima projektnog tima koji su sve organizirali i pratili.Sljedeća mobilnost ovog projekta trebala se održati u zadnjem tjednu ožujka 2022. uu gradu Suceava. Zbog već poznate situacije s ratom u Ukrajini odlučili smo ovaj susret odgoditi i sačekati da vidimo kako će se odvijati daljnja situacija s ratom. Sigurnost naših učenika i učitelja je na prvom mjestu.