Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Na sjednicidanas jedoniokojima se ublažavaju dosadašnje određene mjere.Kada je riječ o, na javnim okupljanjima i događanjima dopušteno jeumjesto dosadašnjih 100, a ako sve osobe imaju COVID potvrdu ta brojka je. Također kada je riječ o okupljanjima u zatvorenom prostoru dopušteno jeumjesto dosadašnjih 50, a ako sve osobe imaju COVID potvrdu ta brojka jeza javna okupljanja, događanja i manifestacije do 2 sata, umjesto do ponoći kako je bilo ranije. Također produžava se i radno vrijeme, do 2 sata iza ponoći.za kasino, automat klubove i uplatna mjesta za klađenje koje je do sada bilo do 24 sata.za održavanje amaterskih i kulturno umjetničkih izvedbi.za održavanje sajmova, i drugih oblika gospodarskih i turističkih događaja koji se održavaju u zatvorenom, ali obveza nošenja maske je i dalje na snazi.na sajmovima koji se održavaju na otvorenom.Omogućuje se održavanje sportskih natjecanja uz prisustvo gledatelja, ali tada uz ograničenje popunjenosti tribine nai obvezno korištenje maski na natjecanjima koje se održavaju u zatvorenom prostoru.Kada je riječ o profesionalnim umjetničkim izvedbama u zatvorenom prostoru na koje se može ući samo s ulaznicom mogu se održavatibroja prisutnih, ali uz obvezno korištenje maski.Stožer je "" stavio i pet odluka koje su donesene 2020. godine a odnose se na rad tržnica, pogreba, vjenčanja i načina korištenja dječjih igrališta. One više nisu aktivne, jer su za njih dovoljne odluke koje se odnose na okupljanja i korištenje maski.Nove mjere na snagu stupaju