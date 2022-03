Rukometaši Osijeka

19. kola Prve hrvatske rukometne lige Sjever

Zadržali vodeću poziciju, upitno odigravanje derbija sljedećeg vikenda

Imali smo dosta poteškoća na početku. To je obično tako kad u utakmicu ne uđeš dovoljno agresivno, a protiv sebe imaš jednu mladu i motiviranu ekipu koja nema što izgubiti – gostuje kod prvog na ljestvici i nema nikakav imperativ. Nismo bili dovoljno agresivni, a i golmani nam se nisu razbranili pa neko vrijeme nismo uspjeli napraviti značajniju prednost. Ipak, u drugom poluvremenu smo se poboljšali –postali smo agresivniji, naš je vratar upisao nekoliko obrana pa onda više nije bilo upitno da ćemo

pobijediti

32 osvojena boda

Idući vikend trebali bi igrati protiv Požege, ali spominje se eventualna odgoda. U ovom trenutku to nas ne zanima previše – koji god datum bio, mi svaku utakmicu moramo ići na pobjedu, s tim da u ovom trenutku sigurno moramo pojačati razinu svoje igre

Tekst i foto: RK Osijek

vraćaju se na pobjedničke staze. U okviru, u nedjelju su na domaćem parketu svladali momčads 39-34.Novo prvenstveno kolo na rasporedu je imalo zahtjevan ogled za Osječane. Udolazila je ekipakoja znatno je napredovala u proljetnoj polusezoni, a na krilima četiri pobjede u pet odigranih susreta, dolazila je u goste imajući na umu da nema što izgubiti u ogledu s vodećim Osijekom.Već od prve minute bilo je jasno da ćemo gledati tvrdu utakmicu. Poveli su gosti pogotkom, aodmah je izjednačio. Nakon što jeuspješno izveo sedmerac, u strijelce su se odmah upisali ii tako u petoj minuti doveli svoju ekipu u vodstvo s 3-2.No, igrači Dugog Sela odmah su preokrenuli preko. Gol za gol, tako je proteklo prvo poluvrijeme u kojem nijedan protivnik nije preuzeo inicijativu.Pokušali su gosti odvojiti se pa su od 12. minutepogodili za dva gola prednosti (6-8 ), no izabraniciodmah su reagirali i već je u 16. minuti na semaforu stajalo 9-9. Zatim su i Osječani pokušali povesti, triput su uzastopno pogađalii doveli svoju momčad na 13-12, no gosti su odmah poravnali. Kakvo je bilo poluvrijeme, takav je bio i rezultat po isteku 30. minute – 18-18.Drugi dio susreta započeo je u sličnom tonu, ali ipak su se u 36. minuti osječki prvotimci uspjeli rezultatski odvojiti na malo duži period. Kombinacijamadolaze na 24-22, a minutu kasnije i na 25-23 nakon što jesjajno presjekao loptu i poentirao iz kontre.No, ubrzo su reagirali i gostujući igrači pa prekou 44. minuti izjednačili, ipak po posljednji put na ovom susretu jer Osječani ponovno. U 50. minuti domaćini kreiraju uspješan niz – u strijelce se redom upisujukoji povećavaju prednost na 34-29. Tu je već postalo jasnije da će bodovipa su Osječani mogli mirno privesti utakmicu kraju. Zanimljivo, posljednja tri pogotka za domaći sastav zabio jekoji je u 60. minuti postavio i konačan rezultat od 39-34.Posebno raspoložen u redovima Osijeka bio je, desni vanjski koji se s čak devet pogodaka prometnuo u prvo ime susreta. Evo što on kaže o dvoboju:No, na poluvremenu smoi na kraju uspjeli mirno privesti utakmicu kraju.Uz, vrlo dobre učinke imali su ikoji je postigao šest pogodaka,koji se pak pet puta upisao u strijelce tekoji je bio autor četiri gola.Svoj osvrt na ogled s Dugim Selom dao je i trener Dag Kovačević:Ova pobjeda omogućila je osječkom sastavu da zadrži vodeće mjesto prvenstvene tablice s. Prvi pratitelj najefikasnijoj momčadi lige trenutno je momčad Požege koja kao drugoplasirana ima dva boda manje. A, upravo bi Požega trebala biti sljedeći protivnik Osječana. Veliki slavonski derbi, ali i dvoboj glavnih konkurenata za ulazak u Premijer ligu, na rasporedu bi trebao biti sljedećeg vikenda, no odigravanje utakmice sljedeće subote za sada je upitno., zaključuje Kovačević.