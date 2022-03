dvije godine

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Danas jeotkako se upojaviopozitivnog nalaza naNačelnik Stožera Civilne zaštite OBŽtim je povodom održao tiskovnu konferenciju na kojoj je medije upoznao s nekim statističkim podacima vezano uz koronu.Lukić je podsjetio kako se su u rad županijskog stožera bili uključeni svi relevantni čimbenici –Od tog 14. ožujka 2020. do danas na području OBŽ-a evidentirano je. Na mjesečnoj razini, najviše novopozitivnih osoba bilo je u siječnju ove godine –. Na tjednoj razini, najviši broj novozaraženih zabilježen je ove godine od 17. do 23. siječnja –. Najviše pozitivnih nalaza u jednom danu također smo imali ove godine i to 19. siječnja –Što se tiče osoba preminulih od ili uz koronu, do sada je u KBC-u Osijek i u Našicama preminulo. Najviše preminulih osoba na području županije zabilježeno je u prosincu 2020. – 203 osobe.Kada je riječ o hospitalizaciji, u KBC-u Osijek ukupno je hospitalizitano, a ta brojka uključuje i stanovnike drugih županija koji su se liječili ovdje. U Općoj županijskoj bolnici u Našicama bilo je 1549 pacijenata. Najviše hospitaliziranih bilo je u prosincu 2020 – ukupnoŠto se tiče cijepljenja, s jučerašnjim danom u OBŽ-u je cijepljenoukupnog stanovništva, odnosnoodraslog stanovništva. Dodatnom booster dozom cijepljeno je, odnosnoKada je riječ o provjeramakoje su se provodile u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, službenici PU Osječko-baranjske obavili su provjeru više odkojima je određena samoizolacija te su utvrdilite mjere, Također su utvrdilikrivotvorenja zdravstvene isprave, a protiv počinitelja su podnesene kaznene prijave.Lukić je dodao i kako je od prošlog tjedna u Domu zdravlja u Osijeku otvorena ambulanta za izbjeglice iz Ukrajine i oddo sada bila su tri pozitivna nalaza.