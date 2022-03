pretežno vedro vrijeme

Tekst i foto: Osijek031.com

Novi tjedan u ožujku započinje uzi uz blagi. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a dnevna temperatura doZa sutra prognostičari najavljuju, ali uz postupansa zapada. Jutarnja temperatura oko, a dnevna do. Puhat će slab do umjeren južni vjetar.Srijeda donosi pretežno. Jutarnja temperatura do, a dnevna doNakon srijede, ali uz. U četvrtak djelomično sunčano, jutarnja temperatura oko, a dnevna do. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar.Kraj radnog tjedna obilježit će. Uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar jutarnja temperatura do, a dnevna do