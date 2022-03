dva boda

bez golova

Gorica

neugodnim suparnikom

Nenad Bjelica

Bilo je dosta šansi, više s naše strane, dok je Gorica u prvom poluvremenu imala dvije, tri dobre situacije, iako smo i mi imali preko Lovrića i Miereza koji su bili sami pred njihovim vratima. No, nismo u tom razdoblju dobro izgledali, nekako smo bili umorni, pogotovo u sredini terena. Nismo uspjeli izvršiti pritisak koji smo htjeli imati na njihovoj polovici. Drugi je dio utakmice bio s naše strane puno bolji, njima nismo ništa dali, s druge strane smo stvorili nekoliko jako dobrih prilika. Ostale su neiskorištene i zato nismo pobijedili

Nije bilo dovoljno svježine

Samo tko nije radio ovaj posao, ne zna to. Vidjeli ste danas kako se provela Rijeka kod Hrvatskog dragovoljca koji je na samom dnu ljestvice. Tako je i nama bilo teško, osam igrača od srijede je bilo na terenu, možda smo trebali staviti malo više svježih igrača. Međutim, imali smo i nekolicinu onih koji su bez pravog ritma, poput Jugovića i Nejašmića na klupi, pa se nisam usudio previše dirati oko toga. Gorica je dobra momčad koja igra kvalitetan nogomet i sigurno će još nekima pomrsiti račune. Na kraju, kada već nismo pobijedili, dobar je i bod.

Zahvala navijačima na podršci

Bilo je dosta šansi, dobrih udaraca, puno ubacivanja i gužvi, ali što da se radi, idemo dalje. Ostaje devet kola ispred nas, izjednačeni smo s Dinamom, dva boda ispred Rijeke i pet u odnosu na Hajduk. Živi smo, što bi se reklo. Zahvalio bih se navijačima, iako je razumljivo da nisu bili najzadovoljniji prvo poluvrijeme, ali su osjetili da nam je bilo teško vratiti se nakon onakve utakmice u Rijeci. Nosili su nas u drugom dijelu, pokušali smo zajedno postići gol, no ipak nismo uspjeli. Dobro ćemo se pripremiti za sljedeći susret i siguran sam da ćemo u sljedećim nastupima izgledati još bolje.

Tekst i foto: NK Osijek

Nismo uspjeli pobijediti, šteta jer bismo skoja su ovaj puta izostala ponovno izbili na prvo mjesto. No, završilo jei pobjednika u Gradskom vrtu, s tim da sei ovaj puta pokazala tradicionalno vrloza Bijelo-plave.je žalio za propuštenim prilikama kojih je bilo, s tim da ni Gorica neke svoje prigode nije iskoristila., istaknuo je osječki kormilar.Nadali smo se i vjerovali da će lopta nekako završiti u gostujućoj mreži, ali ovaj puta to nismo dočekali. Pokazalo se koliko je svaki protivnik težak i svaka nova utakmica zahtjevna i neizvjesna…Pokušalo se na sve moguće načine, u završnici su na terenu bile praktički sve raspoložive napadačke snage, no nije išlo.