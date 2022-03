Otvorena karate liga Osječko-baranjske županije

311 natjecatelja

KK Max – Ivankovo, KK Ictus – Vinkovci, KK Beli Manastir 98 – Beli Manastir, KK Hrvatski Sokol – Osijek, KK Vinkovci – Vinkovci, Karate Akademija Osijek – Osijek, KK Slavonski Brod – Slavonski Brod, KK Nova Gradiška – Nova Gradiška, KK Esseker – Osijek, KK Valpovo – Valpovo, KK Nexe – Našice, KK Osijek – Osijek, KK Vukovar 91, KK Kuna – Osijek, KK HVIDRA Osijek – Osijek, KK Đakovo – Đakovo, Karate klub osoba s invaliditetom Kamiza - Osijek i Para karate klub Osijek - Osijek

Davor Cipek

Nakon 2 godine pauze uzrokovane covid 19 pandemijom zahvaljujem trenerima karate klubova Slavonije i Baranje koji su u otežanim uvjetima održali uspješan rad klubova. Iskrene čestitke predsjedniku KS Osječko Baranjske županije g. Danijelu Küfneru , glavnom tajniku Domagoju Šusteru , predsjedniku Osječkog karate saveza g. Joci Đukiću , te ostatku osječkog tima na uspješnoj organizaciji i gostoprimstvu svih karate klubova hrvatske Slavonije i Baranje! Posebno hvala na dolasku i druženju pročelniku gradskog ureda za sport grada Osijeka g. Robertu Seligmanu te glavnom tajniku športske zajednice Osječko baranjske županije g. Dubravku Ižakoviću

Snaga i odlučnost koji pokazuje moj tim ljudi zalog je za budućnost. Organizacija i provedba natjecanja samo je dio našeg posla, to je kruna našeg rada, a kada sve protekne u najboljem mogućem redu i dobijemo pohvale od šire zajednice to nam daje dodatnu energiju da još više radimo na korist naše, jedine nam Slavonije i Baranje i Osječko-baranjske županije. Posebno me u dvorani veseli vidjeti na stotine karatista svih uzrasta i njihove roditelje, njihove trenere, vidjeti tu sreću na njihovim licima kada stupe na borilište. Zahvala ide i sucima koji su također bili na zavidnoj razini

izvrsnu suradnju

Karate ima budućnost i to se vidjelo na ovom turniru. U planu nam je zajedno sa Županijskim savezom i Hrvatskim karate savezom s vremenom organizirati masovnije turnire. Riječ je o Međunarodnom kupu Osijeka krajem godine, a vrlo vjerojatno i Balkansko prvenstvo 2023. u Osijeku

Tekst i foto: Osječki karate savez

održana je u nedjelju 13.03.2022. u NŠD Gradski vrt (mala dvorana) u Osijeku.Na natjecanju je sudjelovaloiz 18 klubova regije:Prikazane su zanimljive borbe i kate izvedbe nešto iskusnijih, ali i novih nada hrvatskog karate sporta, koji će svoj talent i trud brusiti na budućim kolima Otvorene karate lige Osječko – baranjske županije.Natjecanju je nazočio glavni tajnik Europske karate federacije i predsjednik Hrvatskog karate savezakoji nije skrivao zadovoljstvo viđenim.".Predsjednik Karate saveza Osječko-baranjske županije Danijel Küfner posebno se zahvalio Dubravku Ižakoviću, glavnom tajniku športske zajednice Osječko baranjske županije koji, kako kaže, godinama nesebično pomaže karate sportu.".Predsjednik Osječkog karate saveza Joco Đukić pak istaknuo jes osječkim Gradskim uredom za sport, na čijem je čelu proslavljeni hrvatski gimnastičar Robert Seligman.".Rezultate možete pogledati ovdje