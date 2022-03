od ponedjeljka do petka

servisne informacije

struje, plina, vode

prognoza

DHMZ prognoza

Hrvatske elektroprivrede

Osijek

od 7:30 do 8:00 sati

od 8:00 do 11:00 sati

od 8:30 do 11:00 sati

od 11:00 do 14:00 sati

od 12:00 do 15:00 sati

Napomena

Program za kino i kazalište:

Kazalište

Kino:

Događaji:

Promet

Tekst: Osijek031.com

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti, popis događanja za taj dan..: Pretežno sunčano, u zapadnim predjelima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje s umjerenom naoblakom. Jutarnja temperatura do -4°C, a dnevna do 11°C.Izobavještavaju građane da su za danas planirani radovi:- Županijska 4-38, 13, Zadarska 2-30, 1-33, Ružina 2-24, 1-21, Hrvatske Republike 26, Sv. Ane 8, Pavla Pejačevića 7- Vrbaska 34-52 obje strane, Vijenac Kraljeve Sutjeske 12,13, Savska 60-110 i 77-113, Murska cijela ulica, Dunavska 51-63,67,75 do kraja i 72-142, Drinska 15,16- Kolodvorska 116-146 i 159-169, Fruškogorska 6a,b,c- Dubrovačka 111-147, Silvija Strahimira Kranjčevića 1-17 obje strane- Zrmanjska 3-25, Vrbaska 3-33 obje strane, Unska 1-25 i 2-24a, Svetog Josipa Radnika 3-31, Savska 37-77, Krbavska 2-36 i 1-21,37-59, Dunavska 35-51 i 36-68: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.