pobjeći od stvarnosti

smiruje, kanalizira, usmjerava, usrećuje

izdavačkoj kući Petrine knjige

Voda za mrtve

Poznati ženu

Iznad svega

Bilo jednom u Hollywoodu

Gospođa Black

Tragač

Padanje

Sanatorij

Otok štakora i druge priče

Iščezle

Nagradno darivanje

Portal Osijek031.com & GISKO

"Iščezle" / Julia Phillips

1]

Like

2]

"Osijek031 & GISKO poklanjaju knjigu: Iščezle!"

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

Tekst: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Imate li i vi, više nego ikada do sada, potrebu, uroniti u neke druge svjetove, tuđe živote i priče. Knjiga se kroz povijest pokazala kao dobar, zapravo izvrstan medij koji… I danas mnogi potvrđuju da je to tako.Znaju to i u novojiz koje nam između ostalog dolazi i društveni romanSinana Antoona, priča o šijitskoj bagdadskoj obitelji, priča o borbi između vlastitih želja i nametnutih moranja. Dva društvena romana dolaze nam i iz izdavačke kuće Fraktura. U prvom, sjajni Amoz Oz u romanubavi se zagonetkom života i smrti, misterijem bolesti, tajnom oprosta i ljubavi. U drugom,Richarda Powersa, nekolicina ljudi otkrivaju kako vidjeti svijet koji je dotaknuo rub prijetnje njegova nestanka.roman Quentina Tarantina ne treba posebno predstavljati. Za one koji ne znaju, to je urnebesno zabavan, brutalan i povremeno šokantan roman temeljen na Tarantinovom Oscarom nagrađenom filmu, Hollywood 1969.Olje Knežević na pragu je četrdesete i ulazi u rat s demonima iz vlastite prošlosti. Manje ili veće demone kao i prošlost imamo svi, provjerite kako se snašla gospođa Black, tko zna, možda pomogne i vama.Za one koji vole krimiće i trilere, u GISKO-u ih ne nedostaje, dapače, redovito stižu i uvijek su traženi. Izdvajam pet eksplozivnih i emocijama nabijenih besprijekornih romana. To suTane French,T. J. Newmana,Sarah Pearse,Jo Nesbo iJulie Phillips. Zadnje navedeni naslov poslastica je koju možete osvojiti u nagradnoj igri. Znate što vam je činiti, uživajte u knjizi i čitanju.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite