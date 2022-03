Plan razvoja Osječko-baranjske županije

Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije

Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu

Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije

8. sjednice Županijske skupštine

Kroz Program poticanja poduzetništva za 2022. godinu proširujemo mogućnosti i broj korisnika te povećamo kreditni potencijal, ali i opseg onoga što sufinanciramo, za što ćemo izdvajati 7,5 milijuna kuna na godišnjoj razini. U Planu razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine obuhvaćeno je 39 strateških projekata s područja naše županije koji će se realizirati u tom razdoblju vrijednih 16 milijardi kuna. Veliki dio toga je već u realizaciji, a dio će uskoro započeti. Podsjetit ću na najvažnije, a to su izgradnja novog Kliničkog bolničkog centra Osijek, OHBP-a, Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, I. gimnazije, Gospodarskog centra, Srednje škole Donji Miholjac, pa sve do sustava za navodnjavanje

Ivan Anušić

Ivana Katavić Milardović

malo i srednje poduzetništvo

U Programu razvoja poduzetništva definirano je 11 programskih aktivnosti među kojima su kreditiranje, informiranje, edukacija, savjetovanje, mentoriranje, poticanje poduzetničkih zona, inovatorstva, ali i sve aktivnosti koje su potrebne kako bi poduzetništvo na području županije doživjelo dodatnu ekspanziju. Unutar tih aktivnosti provodi se 30-ak različitih projekata poticanja poduzetništva, a za ove aktivnosti ukupno je osigurano 7,5 milijuna kuna. Osim Županije, u provedbu aktivnosti uključene su i jedinice lokalne samouprave i institucije poduzetničke podrške, prije svega poduzetnički inkubatori, komore, udruge malih poduzetnika, a i sami poslovni subjekti. Ono na čemu posebno radimo, a s čim smo započeli prošle godine su različiti programi poticanja zapošljavanja, odnosno programi prekvalifikacija kojima nastojimo odgovoriti na specifične zahtjeve tržišta rada. Vrlo su nam važni i programi kreditiranja, a Osječko-baranjska županija bila je prva institucija u Hrvatskoj koja je uspjela ponuditi poduzetnicima beskamatne kredite

kvalitetna suradnja

Za ostvarivanje uspješnih rezultata potrebna je odlična i protočna suradnja, bez političkih konotacija. Naime, pitanja prostorno-planske dokumentacije su u rukama jedinica lokalne samouprave, slično kao i imovinsko-pravni odnosi, a to su stvari koje su potrebne u realizaciji projekata. Zato neprestano naglašavam da je u svemu ključna suradnja na lokalnoj razini, između načelnika i gradonačelnika i Županije, jer ćemo na taj način, sa smanjenim rashodima napraviti puno više. Jedan od primjera takve suradnje je i osiguravanje besplatnog obroka za sve osnovnoškolce, ali i sufinanciranje kamate stambenih kredita zbog čega su, krajnjim korisnicima omogućeni gotovo beskamatni krediti. Izgradnju prijeko potrebne Srednje škole u Donjem Miholjcu realiziramo zajedno s Gradom i Vladom RH, odnosno resornim ministarstvom. Isto tako u Osijeku realiziramo izgradnju Gospodarskog centra i projekt revitalizacije OLT-a. Cilj nam je sustavno i planski razvijati Osječko-baranjsku županiju u svim područjima za koja smo nadležni. Svi projekti koje razvijamo i koji su u fazi realizacije su osmišljeni tako da generiraju daljnji razvoj i gospodarske aktivnosti

Pitanja i prijedlozi vijećnika

Zlatko Ahić

novih ulica i tragova

Sanja Bježančević

domova za starije i nemoćne

palijativnoj skrbi

Borisa Piližote

pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini

velike štete

vlastitih programa i aktivnosti

Marko Bogatić

sufinanciranja smještaja starijih i nemoćnih osoba

Anto Đapić

Slavonsko srce za obitelji Ukrajine

Goran Đanić

Hrvatske pošte

Ivice Mandića

Centra za socijalni rad

Doma za starije i nemoćne osobe u Đakovu

nije oslobodio

Tekst i foto: OBZ.hr

za razdoblje do 2027. godine,za 2022. godinu,u razdoblju od 21. svibnja do 31. prosinca 2021. godine tebile su središnje točkekoja je održana danas (10. ožujka 2022. godine) u Velikoj vijećnici Skupštine Županije u Osijeku.- rekao je županPročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBŽkazala je kako jepokretač cjelokupnog gospodarskog rasta i razvoja te da Osječko-baranjska županija svake godine donosi taj planski dokument.- istaknula je pročelnica.Vijećnici su danas prihvatili i Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 21. svibnja do 31. prosinca 2021. godine, u komu se između ostalog ističe iŽupanije i jedinica lokalne samouprave.- zaključio je župan Ivan Anušić.PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKAPo točkom „“ za govornicu je izašlo sedam vijećnika, a na njihova pitanja i inicijative odgovorio je župan Ivan Anušić.Vijećnikkazao je kako je dobio potporu župana za njegovu inicijativu o imenovanjuimenima djece stradale u Domovinskom ratu, što je potvrdio župan te predložio da se imenuje poseban odbor za provođenje inicijative.Vijećnicagovorila je o nedostatnim kapacitetimai problemima ute upitala što na tom planu poduzima Županija. Župan je obrazložio ukupno stanje, kao i razlike u djelovanju privatnih i domova u nadležnosti županije, a naglasio je kao očekuje da jedan od 10 domova koji se planiraju graditi u RH bude upravo na području naše županije. Palijativna skrb nije u nadležnosti regionalne samouprave, no OBŽ i na tom planu čini što je u njenoj moći.Na pitanje vijećnikuo utjecajuna gospodarsko i ukupno stanje u OBŽ te što Županija poduzima na zaštiti standarda građana, župan Anušić je rekao kako navedena događanja generiraju, no uz mjere koje poduzima Vlada RH i Osječko-baranjska županija ima niz. Podsjetio je kako je poslovanje županijskog gospodarstva 2020. godine bilo najuspješnije, a unatoč nepovoljnom okuženju na toj razini je ostalo i prošle godine. Najavio je kako će se za iduću sjednicu Županijske skupštine pripremiti tematska rasprava o stanju gospodarstva i mjerama u OBŽ.Vijećnikje predložio da Županija pripremi programu privatne domove. Smatra da bi se izdvajanjem iz županijskog proračuna pola do jednog milijuna kuna moglo pomoći domski smještaj za 50 do 100 starijih osoba. Župan upozorava na zakonske nadležnosti u toj djelatnosti, ističe nastavak najbolje moguće skrbi u ustanovama za koje je županija odgovorna, ali i da će stručne službe razmotriti sve opcije kojima se može pomoći građanima.Uz konstataciju da Županija već provodi konkretan program prihvata izbjeglica iz Ukrajine, vijećnikje upitao što se očekuje u narednom razdoblju, a potom je župan Anušić predstavio Akcijski plan pomoći osobama u izbjeglištvu s područja pogođenim ratom „“. Kazao je da se trenutno 154 osobe iz Ukrajine nalazi na području Županije, a Osječko-baranjska županija u suradnji s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu, kao i ostalim nadležnim institucijama provodi kompletan program; od njihovog prihvata i smještaja do osiguranja zdravstvene skrbi, psihosocijalne potpore, uključivanja djece u škole, kao i zapošljavanja i drugih oblika pomoći i integracije.Na pitanje o radu poštanskih ureda koje je ponovno postavio vijećnik, župan Ivan Anušić je odgovorio kako su obavljeni razgovori s predstavnicimakoji smatraju da je za rad pojedinih poštanskih ureda potrebno sufinanciranje iz jedinica lokalne samouprave.Na kraju, župan je na pitanje vijećnikarekao da se u razgovorima s predstavnicimapokušava riješiti pitanje proširenje. Naime, unatoč dogovorima Centar još uvijekprostorije koje su namijenjene za domski smještaj, za što će dobiti rok do 1. lipnja ove godine.