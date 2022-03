Ekonomski fakultet u Osijeku

znanstveno-stručnoj suradnji

Osijek Software City

nastavlja tradiciju suradnje

regionalni akter

IT industrije

Boris Crnković

Mihael Tomić

povezati osječke IT kompanije i lokalnu zajednicu

IT industrija nedvojbeno je postala okosnica gospodarskog i društvenog razvoja grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, a mi kao ekonomski fakultet i jedna od najvećih obrazovnih institucija u ovom dijelu Hrvatske želimo pružiti svoj maksimalan doprinos daljnjem razvoju ovog važnog gospodarskog segmenta. To želimo činiti obrazovanjem mladih stručnjaka koji će biti osposobljeni za kvalitetno djelovanje u ovoj industriji kroz svoj stručni aspekt, a to najbolje možemo postići ovakvim znanstveno-stručnim suradnjama koje će našim studentima pružiti priliku za stjecanje praktičnih iskustava za vrijeme studija. Naravno, osim što će se ovakvim suradnjama značajno osuvremeniti naš cjelokupni obrazovni program, naši će partneri također dobiti vrlo potrebne benefite za razvoj novih ideja i poslovnih modela, ali i odabir budućeg kvalitetnog kadra

Boris Crnković

Mihael Tomić

Siguran sam da će ova novostvorena suradnja s Ekonomskim fakultetom biti izvrsna podloga za produktivnu razmjenu stručnog mišljenja, ali i da će, prije svega, potaknuti usavršavanje profesionalnog kadra za upravljanje poslovnim aspektima unutar IT poduzeća i naposljetku doprinijeti povećanju atraktivnosti cjelokupne IT industrije u Osijeku

Tekst i foto: EFOS

potpisao je sporazum os udrugom. EFOS na taj načins važnim dionicima lokalne zajednice, s ciljem razvoja stručnih kompetencija svojih studenata, ali i znanstvenog doprinosa cjelokupnoj zajednici. Osijek Software City važan jekoji okuplja ključne ljude i poduzeća napredne i brzorastuće osječke. Ugovor su potpisali dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc.i predsjednik udruge Osijek Software City,, čime su osigurali aktivnu suradnju između dviju institucija na realizaciji odabranih programa i projekata.Glavni cilj udruge Osijek Software City jete kroz različite projekte povećati konkurentnost programera na tržištu rada i potaknuti poduzetništvo u IT sektoru. Provedbu te misije će dodatno obogatiti suradnja s Ekonomskim fakultetom u Osijeku, koja podrazumijeva razvoj već postojećih ali i novih aktivnosti suradnje na razvoju novog diplomskog studija iz područja poslovne informatike, zajedničku organizaciju seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija, i ostalih edukativnih programa cjeloživotnog učenja oblikovanih na osnovu provedenog istraživanja potreba sektora od strane Osijek Software Cityja i Ekonomskog fakulteta u Osijeku, kao i nove prilike za studentske prakse i stručna usavršavanja.“, poručio je prilikom potpisivanja Sporazuma dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc.Važnost ovog Sporazuma koji otvara nove mogućnost za studente, ali i članove udruge naglasio je i predsjednik Osijek Software Cityja,: „“.